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Osmanelispor kritik sınav öncesi son idmanı tamamladı

Osmanelispor, PGL 6. Grup 5. hafta maçında yarın saat 14.00'te Osmaneli İlçe Stadı'nda Karamürselspor'u ağırlayacak; takımın son idmanı tamamlandı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 09:46

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Osmanelispor kritik sınav öncesi son idmanı tamamladı

Osmanelispor kritik sınav öncesi son idmanı tamamladı

Bilecik’i bu yıl Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) temsil eden Osmanelispor, yarın oynayacağı zorlu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Takımın son çalışması, maçın oynanacağı statta gerçekleştirilen günü ter idmanı şeklinde yapıldı.

son idman ve takım havası:

Osmanelispor’un antrenmanında kırmızı-yeşilli oyuncuların moralleri yüksek görünürken, teknik heyet taktik çalışmalarla son rötuşları yaptı. Statta yapılan çalışmanın sakin ve odaklı geçtiği, oyuncuların maç temposuna hazırlıklı oldukları bildirildi.

puan durumu ve maçın önemi:

PGL 6. Grup 5. hafta karşılaşmasında Osmanelispor, yarın saat 14.00'te Osmaneli İlçe Stadı'nda Karamürselspor'u konuk edecek. Osmanelispor, 12 takımlı grupta 6 puanla 6’ncı sırada yer alırken, Karamürselspor ligin son sırasında ve 1 puanla mücadele ediyor.

Bu karşılaşma, ev sahibi ekip için gruptaki sıralamasını yukarı taşıma fırsatı olarak değerlendiriliyor. Konuk ekip ise puan arayışını sürdürürken savunma ve kontra atak planlarına ağırlık verebilir.

Teknik ekipten gelen açıklamalara göre takım, sahaya alınan program doğrultusunda hazır olacak ve maç planı doğrultusunda mücadele edecek.

OSMANELİSPOR ZORLU MAÇIN HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

OSMANELİSPOR ZORLU MAÇIN HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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