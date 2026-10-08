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Osmanelispor PGL sezonuna iddialı hazırlanıyor

Osmanelispor, Antrenör Hasan Kol yönetiminde PGL 2026-2027 sezonuna tempolu antrenmanlarla hazırlanıyor; lig 17-18 Ekim'de başlayacak ve takımın morali yüksek.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 09:19

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Osmanelispor PGL sezonuna iddialı hazırlanıyor

Osmanelispor'ta hazırlıklar tam gaz

Bilecik'in temsilcisi Osmanelispor, PGL 2026-2027 sezonu öncesi yoğun bir hazırlık döneminden geçiyor. Takım, antrenör Hasan Kol yönetiminde Osmaneli İlçe Stadı'nda yaptığı çalışmalarda yüksek tempo ve olumlu bir atmosfer sergiliyor. Çalışmalardaki neşe ve uyum, sezon öncesi beklentileri artırdı.

hazırlık süreci:

Antrenmanlar, teknik ve taktik ağırlıklı öğelerle sürüyor; kondisyon çalışmaları ile takımın genel ritmi yükseltiliyor. 17-18 Ekim 2026 tarihlerinde başlayacak lig öncesi yapılan idmanlarda oyuncuların moralli olması dikkat çekti. Kulübün saha içi hazırlıkları, güncel planlamayla uyumlu ilerliyor ve yönetimin transfer hamleleri de takımın kadro derinliğini güçlendirdi.

6. grup ve rakipler:

Osmanelispor, PGL 6. Grup içinde Düzce temsilcisi Gölyaka Spor; Kocaeli takımları Alikahya Belediye Spor, Darıca 1934 Gençlerbirliği Spor Kulübü, Karamürsel Spor, Çayırova Spor; Sakarya ekipleri As Akyazıspor, Hendek Spor, Sapanca Spor Kulübü ile Zonguldak temsilcileri AVS Çaycuma Spor Kulübü, Devrek Belediyespor ve Kozlu Belediyespor ile karşılaşacak. Kulübün sezon öncesi yaptığı transferlerle kamuoyunda adından söz ettirdiği ifade ediliyor.

Sezonun başlangıcına kadar sürecek hazırlık periyodunda takımın fiziksel dayanıklılığı ve maç temposu üzerinde yoğunlaşılıyor. Osmanelispor yönetimi ve teknik ekip, hedeflerini net tutarken taraftar beklentisini de karşılayacak bir performans ortaya koymayı amaçlıyor.

OSMANELİSPOR LİGE BOMBA GİBİ HAZIRLANIYOR

OSMANELİSPOR LİGE BOMBA GİBİ HAZIRLANIYOR

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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