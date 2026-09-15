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Osmanelispor taraftarının önünde Eskişehir Anadolu S.F. ile kupada sınav veriyor

PGL temsilcisi Osmanelispor, yarın saat 14.00'te Osmaneli İlçe Stadı'nda Eskişehir Anadolu S.F. ile Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turunda karşılaşacak.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 10:17

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Osmanelispor taraftarının önünde Eskişehir Anadolu S.F. ile kupada sınav veriyor

Osmanelispor son idmanını statta tamamladı:

Osmanelispor, Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda yarın oynayacağı maç öncesi hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı-yeşilliler, Bilecik’i 2026-2027 futbol sezonunda Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) kapsamında temsil edecek bir ekip olarak maça odaklandı.

Maç bilgileri ve takımın durumu:

Yarın saat 14.00'te başlayacak müsabaka Osmaneli İlçe Stadı'nda oynanacak. Rakip Eskişehir Anadolu S.F. ile yapılacak karşılaşma öncesi takım, statta gerçekleştirilen tek idmanla günü tamamladı ve gözle görülür şekilde moral yüksekliği vardı.

Transfer dönemi ve taraftarın rolü:

Transfer döneminde hızlı adımlar atan Osmanelispor yönetimi ve teknik heyeti, sezon öncesi kurulan kadronun rekabetçi görünmesini sağladı. Kulüp içinde oluşan tempo ve son idmandaki iyimser hava, yönetimin beklentilerini destekler nitelikte; takımın yarınki maçta ise en büyük avantajı taraftar desteği olacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI&#039;NDA 1. ELEME TURU: OSMANELİSPOR YARIN OYNAYACAĞI ESKİŞEHİR ANADOLU S.F....

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA 1. ELEME TURU: OSMANELİSPOR YARIN OYNAYACAĞI ESKİŞEHİR ANADOLU S.F. MAÇININ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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