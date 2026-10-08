Osmangazi meclisinde aydın’dan aydınlatma giderleri ve pazar projelerine ilişkin açıklamalar

Osmangazi Belediye Meclisi ekim oturumunda bir araya geldi

Osmangazi Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Erkan Aydın başkanlığında Osmangazi Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı. Toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Başkan Aydın, eylül ayındaki çalışmalara ilişkin bilgi verirken yaklaşan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için "Nice 29 Ekimlere" temennisinde bulundu.

Aydınlatma giderlerindeki artış ve kesintiler:

Toplantıda en dikkat çeken gündem maddelerinden biri sokak aydınlatma giderlerindeki artış oldu. Başkan Aydın, aydınlatma giderlerine ilişkin geçmişte belediyelerden yapılan kesintinin başlangıçta yüzde 10 olduğunu; görev dönemlerinin ardından bu oranın önce yüzde 20'ye, Şubat ayında ise birden bire yüzde 60'a çıkarıldığını kaydetti. Aydın, uygulamanın devamı ve faturalandırma sürecine ilişkin şunları söyledi: "Sokak aydınlatma gideri özelleştirme başladığında yüzde 10 olarak görülüyordu, Şubat ayında birden bire yüzde 60’a çıkarılıyor, 6 ay kesilmiyor. Birden bire Eylül ayında 6 aylık toptan kesiliyor. Keşke aydınlatma bedeli, 1 milyona yakın Osmangazilinin, Osmangazi Belediyesi’nin cebinden çıkmasa da, üç gün fatura ödemediğinizde elektrik faturasını kesen İngiliz fondan çıksa, biz de bunu arzu ederiz ama maalesef bunu öngöremedik."

Demirtaş kapalı pazar projesi ve tahsis süreci:

Demirtaş bölgesindeki pazar yeri çalışmalarına da değinen Başkan Aydın, bölgedeki pazar esnafı ve üreticilere öncelik sağlanacağını belirtti. Aydın, yerlerin belirleneceğini ve tahsis işlemleriyle ilgili olarak Pazarcılar Odası ile mevcut bir protokol bulunduğunu söyledi. Başkan Aydın, projenin özelliklerine ilişkin olarak 7 ay gibi kısa bir sürede kullanıma açılacak olan 3 bin metrekarelik kapalı pazar alanı'ndan söz etti ve tahsis bedelleri ile kura sonrası hak sahiplerinin belirleneceğini aktardı.

Hayvan pazarı için yasal süreç ve beklentiler:

Hayvan pazarı çalışmaları hakkında bilgi veren Aydın, mevcut alanın yapı kayıt belgesiyle yapılmış olduğunu, imarlı hale çevirmek için DSİ'ye başvuru yapıldığını ve satın alma işlemlerinin gerçekleştirildiğini belirtti. Onayın ardından tarımdan da olumlu görüş alınması halinde bölgenin imara açılacağını ve böylece hem hayvan pazarı hem de diğer işlerin yasal zemine kavuşturulacağını söyledi. Aydın, sürecin ağır ilerlediğini vurgulayarak ziraat odasının taleplerine de dikkat çekti: "Hayvan pazarı kurulmasını biz de istiyoruz. Çünkü vatandaşların talebini yerine getirecek önemli bir alan."

Osmangazi Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı, gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından sonlandırıldı.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI, OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANI ERKAN AYDIN'IN BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİ.