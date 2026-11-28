operasyon ve yakalama:

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Yapılan teknik ve saha çalışmaları sonucu aranan iki kişi tespit edilerek gözaltına alındı.

suçlamalar ve kesinleşen cezalar:

M.K. hakkında, "iş yerinde silahla yağma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "parada sahtecilik" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile adli para cezası bulunduğu bildirildi.

Diğer şüpheli M.Y. hakkında ise iki ayrı arama kaydı bulunduğu ve toplam 13 yıl 5 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezasının yer aldığı kaydedildi.

yargılama süreci ve sonuç:

Emniyetteki işlemlerin ardından her iki şahıs adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece her iki zanlı da tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

OSMANGAZİ’DE 42 YIL 5 AY HAPİS CEZASIYLA ARANAN 2 ŞAHIS YAKALANDI