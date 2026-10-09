Osmangazi yeni öğrencilere kucak açtı: kampüste karşılama stantı

Etkinlik ve amaç:

Osmangazi Belediyesi, 'Yeni Şehrin, Yeni Hikayen' projesi kapsamında Bursa Uludağ Üniversitesi'nde açtığı stantla kente yeni gelen öğrencileri karşıladı. Stantta Osmangazi'nin tarihi ve kültürel zenginlikleri tanıtılırken, gençlere sunulan hizmetlerin kapsamı ve erişilebilirliği hakkında bilgilendirme yapıldı.

Belediye yetkilileri, projeyi sadece hizmet duyurusu olarak değil; öğrencileri kentin geleceğine katkı sunan paydaşlar olarak görmek üzere kurguladıklarını vurguladı. Öğrencilerin fikirlerinin proje süreçlerine dahil edilmesinin önemine değinildi ve katılıma açık çağrı yapıldı.

Belediyenin sunduğu imkanlar:

Standı ziyaret eden Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, gençlere yönelik sunulan olanaklara ilişkin bilgiler verdi ve '2026 Orhan Kemal Yılı'na atıfta bulunarak yazarı hatırlatan hediyeler takdim etti. Esendemir öğrenciler için şu ifadeleri kullandı:

'Uludağ Üniversitesi kentimizin göz bebeği, öğrenciler de kendi çocuklarımız. Aileler, yerel yöneticilere çocuklarını emanet ediyor. Biz de bu emanete sahip çıkıyoruz. Osmangazi Belediyesi olarak bütün öğrencilere çok çeşitli fırsatlarımız var. Kütüphanelerimiz, müzelerimiz, çalışma odalarımız hepsi ücretsiz, gençlerimizi bekliyor. Ayrıca yeni açtığımız kütüphanelerimize de öğrencilerimizi bekliyoruz. Onların başarısıyla biz gurur duyacağız. O nedenle bütün şartlarımızı, şartlarımızı Osmangazi Belediyesi olarak onlara sunmaya hazırlanıyoruz. Osmangazi, öğrenci kenti, öğrenci ilçesi olarak tanınıyor. Öğrencilerimize hoş geldin diyoruz.'

Öğrenci görüşleri:

Stantı gezen öğrenciler belediyenin çalışmalarını olumlu bulduklarını belirtti. 18 yaşındaki Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencisi Ceren Düzen etkinlikler için, 'Belediyemizin şehrimize yaptığı etkinliklerden çok memnunum. Gençleri bu konuda destekliyor, her zaman arkasında duruyorlar. Bu etkinliklerin artırılmasını ve bence toplumda gençlere bunların daha çok aşılanmasının teşvik edilmesini isterim. Memnunum' dedi.

Bir diğer öğrenci Neşe Rana Şahin ise ücretsiz ve ulaşılabilir kültür-sanat etkinliklerinin önemine dikkat çekti: 'Milli bayramlarda konserler oluyor, tiyatrolar oluyor. Bunların sıklığının da artmasını isterim. Gençler için ulaşılabilir ve ücretsiz olması önemli ve güzel bir şey.'

Bursa Uludağ Üniversitesi birinci sınıf öğrencisi Lütfü Can Ünlükurt ise sanatın toplumsal önemine vurgu yaparak, 'Sanatsız toplum, toplum değildir. Toplumun kültürünü oluşturur sanat. O yüzden başarılı buluyorum, devam etmesini çok istiyorum. Mutluyum açıkçası. Konserler olur, tiyatrolar olur; bunları takip etmeye çalışıyorum. Hoşuma gidiyor, destekliyorum' diye konuştu.

Belediyenin stant çalışması, yeni gelen öğrencilerin kente adaptasyonunu kolaylaştırmayı, kültürel ve eğitimsel imkanların erişimini artırmayı ve gençleri karar süreçlerine dahil etmeyi hedefliyor. Osmangazi yetkilileri, öğrencilerle kurulan doğrudan iletişimin benzer çalışmalara ilham vereceğini belirtti.

GENÇLERE YÖNELİK HAYATA GEÇİRDİĞİ ÇALIŞMALARLA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YANINDA OLAN OSMANGAZİ BELEDİYESİ, "YENİ ŞEHRİN, YENİ HİKAYEN" PROJESİ KAPSAMINDA BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ'NDE AÇTIĞI STANTLA KENTE YENİ GELEN ÖĞRENCİLERİ KARŞILADI.