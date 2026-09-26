Osmangazi'de 15 kilometrelik yol seferberliği mahalle ulaşımını güçlendiriyor

Osmangazi'de yol ağı güçlendiriliyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi ilçesinin üç mahallesinde toplam 15 kilometrelik güzergahta yol yenileme çalışması yürütüyor. Proje, iç yollar ve bağlantı yollarını kapsayarak mahallelerin ulaşım altyapısını güçlendirmeyi ve yol konforunu artırmayı hedefliyor.

çalışmanın kapsamı:

Ekipler, Osmangazi'ye bağlı Gökçeören Mahallesinde 7 kilometre, Dürdane Mahallesinde 1 kilometre ve Dağakça Mahallesi ile Keles ilçesi arasındaki bağlantı yolunda yine 7 kilometre olmak üzere toplam 15 kilometre sathi kaplama çalışması yapıyor. Ayrıca bazı kesimlerde mevcut 6 metre olan yol genişlikleri 9 metre'ye çıkarılıyor, böylece bağlantı yollarının kapasitesi ve güvenliği artırılıyor.

hedefler ve saha çalışmaları:

Ulaşım seferberliği kapsamında, Şahin Biba başkanlığında Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla başlatılan çalışmalar, il genelinde planlı saha taramaları sonucunda belirlenen ihtiyaç noktalarına göre yürütülüyor. Büyükşehir ekipleri nisan ayından itibaren 17 ilçede ağ güçlendirme çalışmaları için sahaya çıktı; ağustos ayında il genelinde 106 kilometreden fazla sathi kaplama gerçekleştirildi ve eylül ayında da yenileme faaliyetleri aralıksız sürdürüldü.

Çalışmalar, mahallelerin iç ulaşımını düzene koymayı, bağlantı sürelerini kısaltmayı ve yol kullanıcılarının güvenliğini artırmayı amaçlıyor. Proje takvimi doğrultusunda işleri yoğun tempoda yürüten ekiplerin hedefi, kısa sürede konforlu ve dayanıklı yol yüzeyleri sağlamak.

Gökçeören Mahallesi Muhtarı Hüseyin Korkmaz ise çalışmadan memnuniyetini belirterek, yolların kötü durumda olduğunu ve yenileme ile birlikte daha güzel olacağını söyledi; Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba'ya teşekkür etti.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, OSMANGAZİ İLÇESİNE BAĞLI ÜÇ MAHALLEDE TOPLAM 15 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDAKİ GÜZERGAHTA YOL YENİLEME ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİYOR.