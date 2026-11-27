olayın ayrıntıları:

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişinin yakalandığı bildirildi. S.Ş. hakkında 'adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 7 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, diğer şüpheli İ.A.'nın ise 'birden fazla kişi ile birlikte yağma' suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı kaydedildi.

yakalanma ve adli işlem süreci:

Gözaltına alınan iki şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi ve yapılan işlemler sonrası cezaevine teslim edildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, konuyla ilgili açıklamasında suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

BURSA’DA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN 2 FİRARİ YAKALANDI