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Osmangazi'de kırsal yolun kapanmasına hızlı müdahale

Osmangazi Belediyesi, Doğancı Mahallesi'ne giden ana yolda yağışın yol açtığı toprak kaymasına hızlı müdahale ederek yolu temizledi ve ulaşımı sağladı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 15:12

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EDİTÖR: Aslı Han

Osmangazi'de kırsal yolun kapanmasına hızlı müdahale

Müdahale ve temizlik çalışmaları:

Bursa genelinde günlerdir etkili olan şiddetli yağışlar sonucu kırsal Doğancı Mahallesi'ne ulaşımı sağlayan ana yolda toprak kayması meydana geldi. Gelen ihbar üzerine Osmangazi Belediyesi ekipleri kısa sürede bölgeye yönlendirildi ve çalışmalara başlandı.

Ekiplerin sahadaki müdahalesi:

Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, iş makineleriyle yola sürüklenen toprak, kaya ve odunları temizleyerek malzemeleri kamyonlara yükledi. Yapılan müdahale ile sürücüler için tehlike oluşturan engeller kaldırıldı ve yol güvenli hale getirildi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Doğancı Mahallesi'ne ulaşım iki yönlü ve kesintisiz şekilde devam ederken, belediye ekipleri günlük yaşamın aksamaması için bölgedeki çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ, KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINANIN NEDEN OLABİLECEĞİ OLUMSUZLUKLARA KARŞI İLÇE...

OSMANGAZİ BELEDİYESİ, KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINANIN NEDEN OLABİLECEĞİ OLUMSUZLUKLARA KARŞI İLÇE GENELİNDE ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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