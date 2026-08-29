Osmangazi'de NAKEM ile Balkan mirası sahnede canlandı

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen 20. Uluslararası NAKEM Balkan Festivali, Balkan coğrafyasının kültürel zenginliğini Bursa'ya taşıdı. Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen gece, farklı ülkelerden gelen ekiplerin halk dansları, müzikleri ve rengarenk kostümleriyle katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

çok uluslu katılım ve sahne gösterileri:

Festivalde aralarında Kosova, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Bulgaristan ve Karadağ'ın bulunduğu 6 ülkeden dans grupları ile Rumeli Halk Dansları ve NAKEM Halk Dansları toplulukları sahne aldı. Yaklaşık 500 dansçının yer aldığı gecede, Balkanların geleneksel koreografileri ve ezgileri izleyenlerin beğenisini topladı. Program Yusuf Emini'nin sunumuyla ilerledi ve Kültürpark izleyicileri coşkulu gösterilere eşlik etti.

Salonda Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Yeni Parti Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, NAKEM Başkanı Celal Yalçın, RUMELİFED Genel Başkanı Sedat Şengül, belediye başkan yardımcıları, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

konuşmalar, teşekkürler ve konser:

Programa dair konuşmasında Erkan Aydın, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı anmasına ilişkin duygularını paylaştı ve tarih boyunca kültürel değerleri yaşatmanın önemine vurgu yaptı. Başkan Aydın, 'Balkanlar ve Rumeli ile olan kardeşlik bağlarımızı hiç kaybetmedik' ifadesiyle festivalin birleştirici rolüne dikkat çekti ve NAKEM Festivali'nin sürdürülebilirliğine ilişkin kararlılığını yineledi.

NAKEM Başkanı Celal Yalçın ise festivalin 20. yılına ulaşmasının kendileri için özel anlam taşıdığını belirterek, 'Bu organizasyonun en büyük mimarı ise sizlersiniz' dedi. Sedat Şengül de festivalin ilk günlerindeki coşkuyu hatırladığını ve aynı ruhla devam ettiğini ifade etti. Konuşmaların ardından Celal Yalçın, Erkan Aydın'a günün anısına teşekkür plaketi takdim etti.

Gecenin ilerleyen saatlerinde sahne alan Rumeli Semih, Balkan ve Rumeli ezgilerini seslendirerek izleyicilerle güçlü bir bağ kurdu. Sanatçının enerjik performansı ve halkın şarkılara eşlik etmesi, festivalin doruğa ulaşmasını sağladı.

Uluslararası NAKEM Balkan Festivali, 20 yıllık geçmişiyle müzikten halk danslarına uzanan programlarıyla kültürel mirası yaşatmayı sürdürürken, Osmangazi'den Balkanlara uzanan dostluk ve kardeşlik bağlarını yeniden pekiştirdi.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ’NİN BALKAN COĞRAFYASININ KÖKLÜ KÜLTÜREL MİRASINI YAŞATMAK, ORTAK DEĞERLERİ GELECEK KUŞAKLARA AKTARMAK VE KARDEŞLİK BAĞLARINI GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA DÜZENLEDİĞİ 20. OSMANGAZİ BELEDİYESİ ULUSLARARASI NAKEM BALKAN FESTİVALİ, GENİŞ KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. FARKLI ÜLKELERİN KÜLTÜRLERİNİ OSMANGAZİ’DE BULUŞTURAN FESTİVAL, RENKLİ HALK DANSLARI GÖSTERİLERİ VE RUMELİ SEMİH’İN KONSERİYLE KATILIMCILARA UNUTULMAZ BİR AKŞAM YAŞATTI.