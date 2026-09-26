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Osmangazi’de temizlik nöbeti: ekipler 7/24 sahada

Osmangazi Belediyesi temizlik ekipleri, Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda 7 gün 24 saat çalışarak sokak, kaldırım ve yeşil alanlarda düzenli temizlik sağlıyor.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 12:26

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EDİTÖR: Aslı Han

Osmangazi’de temizlik nöbeti: ekipler 7/24 sahada

Temizlik çalışmaları 7/24 sürüyor:

Osmangazi Belediyesi, ilçede ortak yaşam alanlarının temiz tutulması ve kent estetiğinin korunması amacıyla temizlik hizmetlerini kesintisiz sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki ekipler, 7 gün 24 saat esasına göre görev yaparak ilçenin farklı noktalarına düzenli olarak müdahale ediyor.

Ekipler, vatandaşların günlük yaşamını sürdürdüğü sokak, cadde, kaldırım ve ortak kullanım alanlarında planlı temizlik çalışmaları yürütüyor. Toplanan atıklar ve çöpler sistemli şekilde alınıyor, böylece çevre temizliğinin yanı sıra görüntü kirliliğinin de önüne geçiliyor.

Ekiplerin sahadaki görevleri:

Çalışmalar kapsamında yalnızca çöp toplama değil; kaldırım kenarlarında ve yol güzergahlarında biriken yabani otların biçilmesi, sokak yüzeylerinin temizlenmesi ve gerektiğinde kapsamlı temizlik müdahalelerinin yapılması da yer alıyor. Bu uygulamalar alanların daha düzenli ve kullanışlı görünmesini sağlıyor.

Yeşil alanların düzenli bakımı da ekiplerin öncelikleri arasında bulunuyor. Park ve yeşil alanlarda yapılan temizlik ve bakım çalışmalarıyla vatandaşların bu alanlardan daha temiz ve düzenli şekilde yararlanması hedefleniyor.

Günlük temizlik faaliyetlerinin yanı sıra ihtiyaç halindeki bölgelere hızlı müdahale eden ekipler, Osmangazi’nin genel temizliğini korumak ve artan temizlik ihtiyaçlarına zamanında cevap vermek için yoğun mesai harcıyor.

BURSA&#039;DA OSMANGAZİ BELEDİYESİ, TEMİZLİK HİZMETLERİNİ İLÇENİN İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA KESİNTİSİZ...

BURSA'DA OSMANGAZİ BELEDİYESİ, TEMİZLİK HİZMETLERİNİ İLÇENİN İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA KESİNTİSİZ ŞEKİLDE SÜRDÜREREK, ORTAK YAŞAM ALANLARININ TEMİZ TUTULMASINI VE OSMANGAZİ’NİN KENT ESTETİĞİNİN KORUNMASINI KATKI SAĞLIYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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