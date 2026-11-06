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Osmangazi'de trafikte öfke: tartıştığı sürücünün aracına çarpıp kaçtı

Bursa Osmangazi'de ana yol üzerinde tartışma sonrası öfkelenen sürücü, diğer aracın üzerine çarpıp durmadan uzaklaştı; anlar cep telefonu kamerasında.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 09:28

GÜNCELLEME: 06 Kasım 2026 - 09:49

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Osmangazi'de trafikte öfke: tartıştığı sürücünün aracına çarpıp kaçtı

Olayın gelişimi:

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi sınırlarında, ana yol üzerinde seyreden iki sürücü arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı. Araçlarla ilerlemeye devam eden taraflar arasındaki gerginlik bir süre sürdü. Tartışan sürücülerden biri, kontrolündeki otomobili diğer aracın üzerine yöneltti ve çarpma meydana geldi.

Çarpmanın ardından saldırgan sürücü durmayarak yoluna devam etti ve olay yerinden uzaklaştı; diğer sürücü olay karşısında şaşkınlık yaşadı. Ana yol üzerindeki bu hareketli anlar çevredeki araç ve yayaların dikkatini çekti.

Görüntüler ve çarpma anı:

Çarpışma anı, karşı tarafın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde aracın diğer araca doğru yönelip çarptığı ve kaçan sürücünün hızla uzaklaştığı görülüyor. Kaydedilen görüntüler, trafikteki bir anlaşmazlığın kısa sürede fiziksel bir hasara dönüşmesini net şekilde ortaya koyuyor.

Olayla ilgili soruşturma ve olası güvenlik önlemleri hakkında resmi açıklamalara ilişkin bilgi haberde yer almıyor; görüntüler ve tanıklıklar, yaşanan gerilimin boyutunu gösteriyor.

BURSA’DA TRAFİKTE TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜYE ÖFKELENEN ŞAHIS, SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLİYLE DİĞER ARACA...

BURSA’DA TRAFİKTE TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜYE ÖFKELENEN ŞAHIS, SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLİYLE DİĞER ARACA ÇARPARAK KAÇTI. ANA YOLDA YAŞANAN OLAYDA SÜRÜCÜLERİN ZITLAŞMASI VE ÇARPIŞMA ANI KAMERAYA SANİYE SANİYE YANSIDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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