Osmangazi'de Yahya Kemal buluşması: şiir, düşünce ve medeniyet ekseninde

Osmangazi'de Yahya Kemal’in düşünce dünyası masaya yatırıldı

Osmangazi Belediyesi ile TYB Bursa Şubesi iş birliğiyle düzenlenen "Yahya Kemal’in Rüzgarıyle Düşünceler ve Duyuşlar" programı, edebiyat ve medeniyet eksenli tartışmalara yeni bir katkı sundu. Seyyid Usul Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlik, Yahya Kemal Beyatlı'nın fikir dünyasını, şiirlerini ve medeniyet görüşünü edebiyatseverlerle buluşturdu.

programın içeriği ve sunum:

Programda, Prof. Dr. Sadettin Ökten katılımcılara şairin eserleri üzerinden kapsamlı değerlendirmeler aktardı. Ökten, Yahya Kemal'in tarih, kültür ve medeniyet arasındaki bağlantılarını örnekler ve şiirsel metinler üzerinden yorumlayarak şairin geçmişle gelecek arasındaki düşünsel köprüsüne dikkat çekti. Sunum sırasında edebiyatın toplumsal hafıza ve medeniyet tartışmalarındaki rolü öne çıktı.

katılımcılar ve kapanış:

Etkinliğe Osmangazi Belediyesi Başkan Vekili Hamiyet Baysal Arıkarslan, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, TYB Bursa Şube Başkanı Mustafa Baki Efe ile Prof. Dr. Mustafa Kara ve çok sayıda edebiyatsever katıldı. Program sonunda, Bölgede kültürel mirasın yaşatılmasına katkıları nedeniyle Prof. Dr. Sadettin Ökten'e günün anısına bir teşekkür hediyesi takdim edildi ve hatıra fotoğrafları çekildi.

Osmangazi Belediyesi yetkilileri, düzenlenen bu tür buluşmaların kentteki düşünce hayatını zenginleştirdiğini vurguladı. Etkinlik, Yahya Kemal'in eserlerinin hem edebi hem de medeniyet bağlamında yeniden okunmasına olanak sağlayan değerlendirmelerle sona erdi.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ, TÜRK EDEBİYATININ ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN YAHYA KEMAL BEYATLI'NIN FİKİR DÜNYASINI, ŞİİRLERİNİ VE MEDENİYET ANLAYIŞINI EDEBİYATSEVERLERLE BULUŞTURDU. TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ (TYB) BURSA ŞUBESİ İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN "YAHYA KEMAL'İN RÜZGARIYLE DÜŞÜNCELER VE DUYUŞLAR" PROGRAMINDA, PROF. DR. SADETTİN ÖKTEN'İN ANLATIMIYLA TÜRK KÜLTÜRÜNÜN KÖKLÜ MİRASINA IŞIK TUTULDU.