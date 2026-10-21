Osmangazi'nin sosyal belediyecilik uygulamaları Kazan'da örnek gösterildi

Osmangazi'nin sosyal hizmetleri Kazan'da da örnek gösterildi

Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan Büyükşehir Belediyesi Şefkatli Kazan Proje Direktörü Tatyana Merzliakova, Osmangazi Belediyesi’nin sosyal belediyecilik uygulamalarını yerinde inceledi. Ziyaret kapsamında BAREM Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Alzheimer Gündüz Bakımevi (ALBAM) gezildi.

ziyaretin ayrıntıları:

Merzliakova, merkezde görev yapan personel ve hizmet alan üyeler tarafından sıcak bir şekilde karşılandı. İncelemeler sırasında merkezin sunduğu bakım yöntemleri, rehabilitasyon olanakları ve oluşturulan samimi ortam öne çıktı. Merzliakova, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Burada üç farklı hizmetin sunulduğu; Alzheimer hastalarına, yaşlılara ve engelli bireylere yönelik hizmetleri içeren bu kompleksi ziyaret ettik. Burası sevgi ile dolu bir kuruluş. Buradaki herkes bu işi severek yapıyor ve buradaki üyeler kendilerinin sevildiğini ve buraya ait olduklarını her anlamda hissediyorlar."

gelecek adımlar ve işbirliği niyeti:

Merzliakova, Osmangazi uygulamalarının Kazan için değerli bir örnek oluşturduğunu belirterek, benzer tesislerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması yönünde çalışma yapacaklarını ifade etti: "Kamu eliyle bu işlerin çok ciddi manada yapıldığını tüm dünya gelip burada görmeli... Bu anlamda buraların daha geliştirilmesi, bu tarz tesislerin daha da inşa edilmesine yönelik bizler de kendi kurumumuza yönelik çalışmalar yapacağız."

Osmangazi Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürü Dr. Sevcan Yaman da Merzliakova'nın özellikle ALBAM'ı görmek istediğini ve Kazan'da benzer projeleri hayata geçirmek üzere bilgi aldığını aktardı. Ziyaret sonunda BAREM'deki üyelerin el emeğiyle üretilen hediyeler Merzliakova'ya takdim edildi.

Bu temas, Osmangazi Belediyesi’nin sosyal bakım modellerinin uluslararası alanda ilgi çektiğini gösterirken, toplumun yaşlanması gibi ortak sorunlara karşı kamu temelli çözümlerin önemini bir kez daha vurguladı.

RUSYA FEDERASYONU’NA BAĞLI TATARİSTAN CUMHURİYETİ’NİN BAŞKENTİ KAZAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEFKATLİ KAZAN PROJE DİREKTÖRÜ TATYANA MERZLİAKOVA, OSMANGAZİ BELEDİYESİ’NİN ALZHEİMER HASTALARI, YAŞLILAR VE ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK HİZMETLERİNİ YERİNDE İNCELEDİ. HİZMETLERDEN DUYDUĞU MEMNUNİYETİ DİLE GETİREN MERZLİAKOVA, OSMANGAZİ’DEKİ ÖRNEK UYGULAMALARI KAZAN’DA DA HAYATA GEÇİRMEK İSTEDİKLERİNİ BELİRTTİ.