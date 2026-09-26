Osmaniye Bahçe'de virajı alamayan otomobil yol kenarına devrildi

Osmaniye'nin Bahçe ilçesine bağlı Buğdacık köyü mevkiinde seyir halindeki bir otomobil, sürücünün virajı alamaması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

kaza yeri ve yaralı:

Kaza sırasında araç sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen devrilme sonucu araç içinde sıkışmadan yaralandı. Olayda 1 kişi hafif yaralandı ve hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

ekiplerin müdahalesi ve inceleme:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından olay yerinde inceleme başlatıldı.

OSMANİYE’NİN BAHÇE İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN VİRAJDA KONTROLÜNÜ KAYBETTİĞİ OTOMOBİLİN YOL KENARINA DEVRİLMESİ SONUCU 1 KİŞİ HAFİF YARALANDI.