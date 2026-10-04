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Osmaniye merkezli deprem Gaziantep'te de hissedildi

Osmaniye'de gerçekleşen deprem, çevre illere yayılarak Gaziantep'te de hissedildi; yetkililer gözlem ve bilgi toplama çalışmalarını sürdürüyor.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 15:15

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Osmaniye merkezli deprem Gaziantep'te de hissedildi

Osmaniye merkezli depremin etkisi Gaziantep'te de hissedildi

Bir merkez üssü Osmaniye olan deprem, çevre illerle birlikte Gaziantep'te de hissedildi. Bölgeden kısa süreli sallantı ve tedirginlik bildirenler oldu.

ilk gözlemler ve halkın tepkisi:

Sarsıntı sonrası sosyal medyada ve yerel paylaşımlarda kısa süreli titreşimlerin kaydedildiği görüldü. Sokaklarda panik veya yaygın hasara işaret eden güçlü bir durum bildirilmedi ancak vatandaşlar tedirginlik yaşadı.

yetkililerin durumu değerlendirmesi:

Yetkililer inceleme ve bilgi toplama çalışmalarını sürdürürken, şu aşamada resmi bir can veya büyük çaplı mal kaybına ilişkin açıklama yapılmadı. İlgili birimler olası artçı sarsıntılara karşı takipte.

Uzmanlar ve yerel ekipler, halkı artçı sarsıntılara karşı tedbirli olmaya, güvenli alanlara yönelmeye ve gördükleri hasarları yetkililere bildirmeye çağırıyor.

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Osmaniye'deki deprem Gaziantep'te hissedildi

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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