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Osmaniye merkezli yasa dışı bahis ağı çökertildi: 49 tutuklama

Osmaniye merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda 62 şüpheliden 49'u tutuklandı; hesaplarda toplam 5 milyar 972 milyon TL işlem tespit edildi.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 12:28

GÜNCELLEME: 30 Eylül 2026 - 12:29

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Osmaniye merkezli yasa dışı bahis ağı çökertildi: 49 tutuklama

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, siber suç birimleri 4 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda ülke çapına yayılan bir yasa dışı bahis ağına operasyon düzenledi. Operasyonda 62 şüpheli gözaltına alınırken, sulh ceza hakimliğine sevk edilenlerden 49’u tutuklandı, 13 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonun kapsamı ve sonuçları:

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Özel Harekat desteğiyle eş zamanlı gerçekleştirdiği baskınlar Osmaniye merkezli olmak üzere Mersin, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Antalya, Malatya, Balıkesir, Elazığ, Ankara, İstanbul, Tekirdağ ve Muş illerini kapsadı. MASAK verileriyle uyumlu yapılan incelemede, şüphelilerin banka ve ödeme kuruluşlarındaki hesaplarında toplam 5 milyar 972 milyon TL işlem hacmi tespit edildi.

Şebekenin çalışma yöntemi:

Soruşturmada, zanlıların bazı adresleri "sistem evi" olarak kullandıkları, buralarda 24 saat vardiyalı çalıştıkları ve para transferlerini anlık olarak deftere kaydettikleri belirlendi. Örgüt içi iletişimde "Pikachu", "Ronaldo" ve "Escobar" kod adlarının kullanıldığı kaydedildi. Ayrıca lüks araçlar ve havuzlu rezidanslar kiralayarak dışarıya gösteriş yapıldığı, iş kurma ve para kazanma vaadiyle ekonomik durumu zayıf kişilerin banka hesaplarının belli ücretler karşılığında kiralandığı ve bu hesapların bahis para trafiğinde kullanıldığı tespit edildi.

El koyma, soruşturma ve adli süreç:

Operasyon kapsamında şüphelilere ait banka ve ödeme kuruluşlarındaki hesaplara, ayrıca kripto para borsalarındaki hesaplara el konuldu. Soruşturma dosyasında toplanan delillerin değerlendirilmesiyle çok sayıda hesap hareketi ve para transferinin yasa dışı bahis işlemleriyle bağlantılı olduğu vurgulandı. Gözaltına alınan 62 şüpheliden 49'unun tutuklanmasıyla soruşturma adli süreçte ilerlerken, el konulan varlıkların incelenmesine ve çözümlenmesine devam ediliyor.

Yetkililer, benzer suç örgütlerinin finansal izlerini takip etmek için teknik ve hukuki koordinasyonun sürdüğünü bildiriyor.

OSMANİYE MERKEZLİ 13 İLDE DÜZENLENEN YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU DÜZENLENDİ.

OSMANİYE MERKEZLİ 13 İLDE DÜZENLENEN YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU DÜZENLENDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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