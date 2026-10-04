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Osmaniye Sumbas'ta sarsıntı: AFAD 5.2 büyüklüğünü duyurdu

AFAD, Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu; olayla ilgili açıklama ve ilk veriler bekleniyor.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 15:15

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EDİTÖR: Serkan Varol

Osmaniye Sumbas'ta sarsıntı: AFAD 5.2 büyüklüğünü duyurdu

AFAD duyurusu

AFAD, Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Bölgeden gelen bilgiler

Kuruluşun paylaştığı bilgi, sarsıntının büyüklüğünü resmî kaynaklarla doğruluyor. Olayla ilgili detaylar ve olası etkilerin değerlendirilmesi, yetkili kurumların yapacağı ek açıklamalarla netlik kazanacak.

Halkın izlemesi gerekenler

Bölgede yaşayanlara, resmi duyurular ile uyarıları takip etmeleri ve yetkililerin yönlendirmelerine uymaları tavsiye ediliyor. AFAD ve diğer kurumların yayımlayacağı güncellemeler haber akışında izlenecek.

AFAD, Osmaniye&#039;nin Sumbas ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu

AFAD, Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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