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Osmaniye'de 103 metrelik bayrakla cumhuriyet coşkusu

Osmaniye'de 29 Ekim'de yüzlerce kişi 103 metrelik Türk bayrağı ve meşalelerle yürüdü; mehter takımı eşliğindeki kortej Dr. Devlet Bahçeli Meydanı'nda sona erdi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 21:22

GÜNCELLEME: 28 Ekim 2026 - 21:25

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Osmaniye'de 103 metrelik bayrakla cumhuriyet coşkusu

fener alayı ve yürüyüş:

Osmaniye’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü kapsamında düzenlenen fener alayında yüzlerce vatandaş ve öğrenci ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Dr. Ahmet Alkan Caddesi’nden Dr. Devlet Bahçeli Meydanı’na yürüdü. Yürüyüşe Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı eşlik etti.

etkinlikte öne çıkanlar:

Öğrenciler tarafından taşınan 103 metre uzunluğundaki Türk bayrağı yürüyüşün en dikkat çeken unsuru oldu. İzcilik kulübü üyeleri ellerinde meşalelerle korteje katıldı ve Türk bayraklarıyla renkli görüntüler oluştu. Program Dr. Devlet Bahçeli Meydanı’nda sona erdi ve etkinlik havai meşale gösterisiyle tamamlandı.

valinin mesajı:

Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti program sonrası yaptığı konuşmada, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kahraman gazilerimizi ve aziz şehitlerimizi şükranla yâd ediyorum. Bir fazilet rejimi olan Cumhuriyetimiz, devletimiz ve milletimizle birlikte kıyamete kadar payidar olsun inşallah. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağlıcakla kalın. Teşekkür ediyorum" dedi.

OSMANİYE’DE CUMHURİYET’İN 103’ÜNCÜ YILI 103 METRELİK TÜRK BAYRAĞIYLA KUTLANDI

OSMANİYE’DE CUMHURİYET’İN 103’ÜNCÜ YILI 103 METRELİK TÜRK BAYRAĞIYLA KUTLANDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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