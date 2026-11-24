Osmaniye'de aynı evde art arda yangınlar

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Akçakoyunlu köyü Aydınlar Mahallesi'nde Ali Evren'e ait evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Düziçi Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı, evde ise maddi hasar meydana geldi.

mahalledeki tedirginlik ve müdahale:

Aynı adresteki yangınların üç gün içinde art arda meydana gelmesi, mahalle sakinleri arasında endişeye yol açtı. Vatandaşlar hem olayın nedenini hem de benzer kazaların tekrarlanmaması için alınacak önlemleri merak ediyor. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi, can kaybı yaşanmasını önledi.

soruşturmanın durumu:

Yangınların çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla ilgili birimler tarafından inceleme başlatıldı. Yetkililer, yangınların nedenine ilişkin kesin bilgi verilene dek araştırmanın sürdüğünü bildiriyor; resmi açıklama bekleniyor.

DÜZİÇİ İLÇESİNDE AYNI EVDE ÜÇ GÜN İÇERİSİNDE ART ARDA ÇIKAN YANGINLAR MAHALLE SAKİNLERİNİ TEDİRGİN EDERKEN, OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI.