Osmaniye'de başkan Çenet çiftçilerle fıstık hasadı yapıp festivale davet etti

Hasat ve üreticilerle buluşma:

Osmaniye Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Osmaniye Yer Fıstığı Festivali öncesinde etkinlikler başladı. Belediye Başkanı İbrahim Çenet, kentin coğrafi işaret tescilli ürünü olan yer fıstığının tanıtımı ve hasat kültürünün gelecek nesillere aktarılması amacıyla tarlaları ziyaret etti ve üreticilerle bir araya geldi.

Çenet, çiftçilerle birlikte tarlada hasada katılarak üreticilere bereketli bir sezon dileğinde bulundu. Hasadın festival havasında geçmesini hedeflediklerini vurgulayan başkan, ekim ayındaki tarlalardaki çalışmaların bir şölen halinde sürmesini istediklerini belirtti.

Traktör römorklu şehir turu:

Hasadın ardından Başkan Çenet, belediye başkan yardımcıları ve personelle birlikte festival için özel hazırlanan traktör römorkuyla şehir turuna çıktı. Güzergâh üzerinde Yusuf Çenet Bulvarı, Kadirli Yolu, İskender Türkmen Caddesi, Musa Şahin Bulvarı, Adnan Menderes Caddesi ve Atatürk Caddesi üzerinden geçen kortejde vatandaşlara yer fıstığı dağıtıldı ve festival daveti yapıldı.

Etkinlik sırasında vatandaşlarla sohbet eden Çenet, hasadın hem üretici moralini yükseltmeyi hem de kent kimliğini güçlendirmeyi amaçladığını söyledi. Belediye yetkilileri, dağıtılan ürünlerle festivalin tanıtımına canlılık kazandırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Festival programı ve hedefleri:

Başkan Çenet, festivalin kapsamına ilişkin olarak şunları söyledi: "Osmaniye’mizin mümbit topraklarında yer fıstığı hasadı yapılıyor. Biz de bugün hasada katıldık. Çiftçilerimiz ürünlerini topluyor. Ekim ayında tarlalarda gerçekleştirilen hasadın bir festival, bir şölen havasında geçmesini istiyoruz. Bu kültürü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Üreticilerimizin, çiftçilerimizin yorgunluklarını gidermek için hasadı festivalle taçlandırıyoruz".

Festival programında yer fıstığından hazırlanacak yiyecekler, şeflerin özel tarifleri, konserler, animasyon gösterileri ve her yaş grubuna yönelik etkinlikler bulunacak. Çenet, "Bu festivallerle yer fıstığımızı ve şehrimizi Türkiye’ye tanıtmak istiyoruz" diyerek ilçeler ve komşu illerden ailelerin katılımını beklediklerini kaydetti.

Belediye yetkilileri, hafta sonu gerçekleştirilecek festivalin hem üreticilere destek olmasını hem de Osmaniye'nin tarımsal markasını güçlendirmesini amaçladıklarını belirtti.

HASADIN ARDINDAN TRAKTÖR RÖMORKUYLA ŞEHİR TURUNA ÇIKAN ÇENET, VATANDAŞLARA YER FISTIĞI DAĞITARAK FESTİVALE DAVET ETTİ.