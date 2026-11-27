Osmaniye’de oto kuaförünün bayrakla ördüğü dükkanı

Osmaniye'de 14 yıldır oto kuaförlüğü yapan Ahmet Pehlivan, iş yerinin her köşesini Türk bayraklarıyla donattı. Yoldan geçenlerin dikkatini çeken dükkan, Pehlivan'ın bayraklara gösterdiği titizlik sayesinde sürekli bakımlı görünüyor.

bayrakların bakımı ve yenilenmesi:

Pehlivan, kirlenen bayrakları kendi elleriyle yıkıyor; zamanla solan ve yıprananları ise yenileriyle değiştiriyor. Bayrakların temizliği ve renk canlılığına gösterdiği özen, dükkanın görsel kimliğini güçlendiriyor ve çevrede farkedilir bir simge oluşturuyor.

hizmette minnettarlık jesti:

Vatan ve bayrak sevgisini hizmete yansıtan Pehlivan, şehit aileleri ve gazilere ücretsiz araç yıkama hizmeti vererek onlara minnetini gösterdiğini belirtiyor. Bu yaklaşım, hem kişisel bir duruşu hem de mahallede karşılık bulan küçük ama anlamlı bir jesti ifade ediyor.

Pehlivan şu ifadelerle duygularını paylaştı: "Şehitler diyarı Osmaniye’de oto yıkamacılığı yapıyorum. İş yerime astığım bayraklar vatandaşların ilgisini çekiyor. Bayraklarımı düzenli olarak yıkıyorum, renkleri solduğu zaman yenileriyle değiştiriyorum. Keşke binlerce bayrağım olsa da hepsini assam. Şehit ailelerinden ve gazilerimizden araç yıkama ücreti almıyorum. Bu da bizim onlara bir ikramımız olsun. Bizde vatan sevgisinin yeri ayrıdır. Bin tane bayrağım olsa binini de, 10 bin tane bayrağım olsa 10 binini de dükkanıma asarım"

Pehlivan'ın uygulaması, yerel halkın takdirini topluyor; bayraklarla donatılmış dükkan görsel bir mesaj verirken, ücretsiz hizmet ise toplumsal hafızada karşılık bulan bir davranış olarak öne çıkıyor.

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