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Osmaniye'de bir haftada 150 şüpheli yakalandı, operasyonlarda silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Osmaniye jandarma ekipleri 14-20 Eylül'de düzenlediği operasyonlarda 160 olaya ilişkin 150 şüpheliyi yakaladı; uyuşturucu ve kaçak ürün ele geçirildi.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 11:43

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Osmaniye'de bir haftada 150 şüpheli yakalandı, operasyonlarda silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Osmaniye'de jandarmanın haftalık çalışma raporu

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14-20 Eylül tarihleri arasında kent genelinde suç ve suçlularla mücadele amacıyla yürüttükleri denetim ve operasyonlarda yoğun mesai yaptı. Bir haftalık sürede sorumluluk bölgesinde meydana gelen 160 asayiş olayı ile ilgili 150 şüpheli gözaltına alındı.

operasyon ve ele geçirilenler:

Yapılan aramalarda ve uygulamalarda ele geçirilenler arasında 2 av tüfeği, 650 kaçak sigara, 10 gram kubar esrar, 7 sentetik hap ve 3 gram metamfetamin bulunuyor. Jandarma kaynakları, ele geçirilen maddeler ve silahların olayların aydınlatılmasına yönelik soruşturmada delil niteliği taşıdığını belirtti.

aranan şahıslar ve kesinleşmiş cezalar:

Aranan şahıslara yönelik çalışmalarda ise toplam 21 kişi yakalandı. Bunlardan 10'u ifadeye yönelik aranan şüpheli, 11'i ise kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü olarak tespit edildi. Kesinleşmiş cezalar içinde 9 hükümlü 0-5 yıl, 1 hükümlü 5-10 yıl ve 1 hükümlü 10 yılın üzerinde ceza aldığı bildirildi.

Jandarma ekipleri, yakalanan şüpheliler hakkında adli işlemlere başlandığını ve soruşturmaların devam ettiğini kaydetti. Yetkililer, vatandaşları şüpheli durumları bildirmeye çağırarak bölgedeki asayişin sürdürülmesine yönelik kararlılık vurguladı.

OSMANİYE’DE JANDARMA SON BİR HAFTADA 150 ŞÜPHELİYİ YAKALADI

OSMANİYE’DE JANDARMA SON BİR HAFTADA 150 ŞÜPHELİYİ YAKALADI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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