Osmaniye'de DEAŞ bağlantılı soruşturmada bir kişi tutuklandı

Operasyonun detayları
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, Suriye uyruklu B.A. (39)'nın terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı faaliyetlere katıldığı tespit edildi.
gözaltı ve adres araması:
Belirlenen adreste düzenlenen operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sırasında ve sonrasında jandarma birimlerince olaya ilişkin gerekli arama ve delil toplama işlemleri gerçekleştirildi.
adli süreç ve tutuklama:
Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından B.A., adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
OSMANİYE’DE TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ’A YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN SURİYE UYRUKLU ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.
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