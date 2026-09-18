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Osmaniye'de DEAŞ bağlantılı soruşturmada bir kişi tutuklandı

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonda Suriye uyruklu B.A. (39) DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla belirlenen adreste yakalanıp gözaltına alındı; adli süreç sonrası tutuklandı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 12:08

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Osmaniye'de DEAŞ bağlantılı soruşturmada bir kişi tutuklandı

Operasyonun detayları

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, Suriye uyruklu B.A. (39)'nın terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı faaliyetlere katıldığı tespit edildi.

gözaltı ve adres araması:

Belirlenen adreste düzenlenen operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sırasında ve sonrasında jandarma birimlerince olaya ilişkin gerekli arama ve delil toplama işlemleri gerçekleştirildi.

adli süreç ve tutuklama:

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından B.A., adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OSMANİYE’DE TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ’A YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN SURİYE UYRUKLU...

OSMANİYE’DE TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ’A YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN SURİYE UYRUKLU ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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