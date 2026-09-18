Osmaniye’de gazilerle kol kola vefa yürüyüşü

etkinlik ve yürüyüş rotası:

Osmaniye Valiliği tarafından Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda 19 Eylül Gaziler Günü etkinliği kapsamında Dr. Ahmet Alkan Caddesi'nde düzenlenen yürüyüşe Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, protokol üyeleri, şehit yakınları, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Osmaniye Belediyesi Mehter Takımının seslendirdiği marşlar eşliğinde Devlet Bahçeli Meydanı'na kadar devam eden yürüyüşte öğrenciler 70 metrelik Türk bayrağı taşıdı.

katılımcılar ve atmosfer:

Yürüyüş boyunca katılımcılar ellerindeki Türk bayraklarıyla mehter marşlarına eşlik etti. Öğrencilerin taşıdığı bayrak ve gazilerin omuz omuza yürüyüşü, etkinliğe katılanlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı ve meydanda birlik ile vefa duygusu ağır bastı.

vali serdengeçti'nin mesajı:

Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti şunları söyledi: Gazilerimize minnetimizi göstermek için öğrencilerimizle birlikte yürüdük. Bu vesileyle başta şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz olmak üzere, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına şükranlarımı sunuyorum. Ruhları şad olsun, Allah onlardan razı olsun. Kahraman gazilerimizle kol kola yürümek bizim için büyük bir iftihar vesilesi ve gurur kaynağıdır. Çünkü onlar, bu vatan ve aziz milletimiz için canlarını feda etmeye hazır olduklarını göstererek kahramanlıklarını ispatlamışlardır. Allah'ın nasip ettiği bu onurlu gazi unvanını gururla taşımaktadırlar dedi.

OSMANİYE’DE GAZİLER MEHTER MARŞLARIYLA YÜRÜDÜ