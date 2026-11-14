Osmaniye'de güney çevre yolu'nda zincirleme kaza: 1 yaralı

Osmaniye'de güney çevre yolu'nda zincirleme kaza:

Osmaniye Güney Çevre Yolu üzerinde meydana gelen kazada, edinilen bilgiye göre henüz belirlenemeyen nedenle dört araç birbirine karıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Olay yerindeki müdahale ve sevk:

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen sağlık ekipleri, yaralının olay yerindeki ilk müdahalesini gerçekleştirdi. Müdahalenin ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı:

Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olayla ilgili detayların yapılan çalışmaların ardından netleşeceği bildirildi.

Osmaniye’de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı