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Osmaniye'de Güney Çevre Yolu'nda zincirleme kaza: 4 araç çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Osmaniye Güney Çevre Yolu'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı; sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 21:06

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Osmaniye'de Güney Çevre Yolu'nda zincirleme kaza: 4 araç çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Kaza detayları:

Osmaniye Güney Çevre Yolu üzerinde, henüz belirlenemeyen nedenle 4 aracın karıştığı zincirleme bir trafik kazası meydana geldi. Çarpışma sonucu 1 kişi yaralandı.

Müdahale ve taşıma:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralıya yapılan ilk müdahalenin ardından hasta ambulansla hastaneye kaldırıldı, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İnceleme başlatıldı:

Kazayla ilgili olarak olay yerinde ve çevresinde inceleme başlatıldı. Yetkililer kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

OSMANİYE’DE 4 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI

OSMANİYE’DE 4 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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