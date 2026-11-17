bir daireden nostalji müzesi doğdu:

Osmaniye'de 22 yaşındaki Kaan Has, evinin altındaki boş daireyi dedesinden ve aile büyüklerinden kalan eşyalarla 80 ve 90'lı yılların ruhunu taşıyan bir nostalji müzesine dönüştürdü. Zaman içinde kulüp arkadaşlarının getirdiği parçalarla zenginleşen koleksiyon, yalnızca eski eşyaları sergilemekle kalmadı; aynı zamanda Zompçular Enduro Kulübü üyelerinin akşam buluşmalarının adresi haline geldi.

Müzedeki objelerin temizliği ve bakımını bizzat üstlendiğini söyleyen Kaan, bu sürecin kendisine keyif verdiğini aktarıyor. Mekân, eski mahalle kültürünü ve yüz yüze sohbet geleneğini yaşatmayı amaçlıyor; eşyalar, ziyaretçilere doğrudan çocukluk anılarına uzanan bir bağ kurma imkânı sunuyor.

kazanda telefon, çayda muhabbet:

Mekânda dikkat çeken kural ise telefon kullanımının yasak olması. İçeri giren herkes cep telefonunu eski bir kazanın içine bırakıyor; bu basit ama etkili uygulama, katılımcıları günün dijital akışından uzaklaştırıyor ve yüz yüze iletişimi öne çıkarıyor. Üyeler Osmaniye'ye özgü kömbe ve demli çay eşliğinde sohbet ediyor, anılarını paylaşıyor ve bir sonraki doğa sürüşü için rotalarını belirliyor.

Kaan Has mekânı ve uygulamalarını şöyle anlatıyor: 'Çocukluğumdan beri müze yapma hayalim vardı. Evimizin altında boş bir daire vardı. Ekip arkadaşlarımızla böyle bir müze yapma kararı aldık. Daha önceden dedemden ve aile büyüklerimden kalma eşyalar vardı. Bunları bir araya getirerek ve ekip arkadaşlarımın getirdiği eşyalarla böyle bir oda yaptık. Eşyaları toparladık, bir araya getirdik. Müzemizi açtık. Eşyalarımın temizliğini, bakımını ben yapıyorum. Bu bana keyif veriyor, telefonla konuşmak, sosyal medyada gezmek yasak. Ekip arkadaşlarım geldiğinde bir kazana topluyoruz telefonlarımızı. Hep birlikte sohbet, çay, Osmaniye'mizin yöresel yiyeceklerinden yiyoruz. Motosikletlerimizle doğa sürüşüne çıkıyoruz. Sosyal faaliyetler yapıyoruz. Bu alanda arkadaşlarımızla hatıralarımızı paylaşıyoruz, yeni rotalarımızı belirliyoruz. Motosiklet bizim için araç değil, amaçtır.'

unutulan sohbet kültürünü yaşatmak:

Zompçular Enduro üyeleri, telefonlardan uzak geçirdikleri akşamlarda hem dostluklarını pekiştiriyor hem de unutulmaya yüz tutan sohbet kültürünü canlı tutuyor. Üyelerden Ömer Faruk Sayınbaş, müzeye girerken telefonları topladıklarını ve eşyaların onları çocukluklarına götürdüğünü belirtiyor: 'Müzemize girerken telefonlarımızı topluyoruz. Günümüz sorunlarından, sosyal medya bağımlılığından uzaklaşmak istiyoruz. Keyifli ve güzel sohbetler edebilmek için. Burada bulunan eşyalar bizim nenelerimizin, dedelerimizin kullandığı eşyalar olduğu için bizi çocukluğumuza götürüyor. Muhabbet etmesek dahi eşyalara baktığımızda çocukluğumuza gidiyoruz.'

Bir diğer üye İbrahim Soydemir ise motosiklet ve doğa bağını vurguluyor: 'Zompçular Enduro ekibi olarak birlikte burada ekibimizle oturuyoruz. Telefonlar yasak olduğu için içeri girdikten sonra telefonları topluyoruz. Kaliteli vakit geçiriyoruz, muhabbet ediyoruz. Gezeceğimiz rotaları belirliyoruz. Araziye çıkınca iki teker sadece bizim için araç olmuyor, amaç oluyor. Yaban hayvanları için kar düştüğü zaman mama desteğinde bulunuyoruz. Zirvedeki yıpranan bayrakları değiştiriyoruz. Bizim için motosiklet ve doğa vazgeçilmezdir.'

Osmaniye'deki bu küçük nostalji müzesi, hem geçmişten izler taşıyan eşyaları hem de samimi, telefonun sustuğu bir buluşma ortamını bir arada sunuyor; üyeler için mekan, sadece koleksiyon değil aynı zamanda dayanışma ve yeni rotaların belirlendiği bir merkez haline gelmiş durumda.

KAAN HAS AÇIKLAMA YAPTI