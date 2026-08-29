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Osmaniye'de mesai arkadaşlarından son görev: polis memuru Şemsettin Kalkan uğurlandı

Osmaniye'de vefat eden polis memuru Şemsettin Kalkan için Fakıuşağı Ek Emniyet Hizmet Binası'nda cenaze töreni yapıldı; ailesi ve arkadaşları katıldı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 16:46

GÜNCELLEME: 29 Ağustos 2026 - 16:48

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Osmaniye'de mesai arkadaşlarından son görev: polis memuru Şemsettin Kalkan uğurlandı

Osmaniye'de mesai arkadaşlarından son görev: polis memuru Şemsettin Kalkan uğurlandı

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan, evli ve 2 çocuk babası Polis Memuru Şemsettin Kalkan, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ailesi ve yakınları ile mesai arkadaşlarının katıldığı tören, Fakıuşağı Ek Emniyet Hizmet Binası'nda düzenlendi.

törenin akışı:

Törene katılan polisler ve vatandaşlar, Kalkan'ın tabutunu birlikte omuzlayarak uğurladı. Mesai arkadaşlarının omuz omuza taşıdığı tabut, tören boyunca duygusal anlara sahne oldu.

bayrak teslimi ve son yolculuk:

İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva, törende Kalkan'ın eşi Remziye Kalkan'a Türk bayrağı takdim etti. Bayrağı teslim alan Remziye Kalkan, "Ben bunu hep kalbimde taşıyacağım. Onunla gurur duyuyorum" dedi.

Duaların ardından Şemsettin Kalkan'ın cenazesi, defin için memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesine uğurlandı.

OSMANİYE’DE TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBEDEN POLİS MEMURU ŞEMSETTİN KALKAN İÇİN...

OSMANİYE’DE TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBEDEN POLİS MEMURU ŞEMSETTİN KALKAN İÇİN FAKIUŞAĞI EK EMNİYET HİZMET BİNASI’NDA CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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