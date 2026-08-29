Osmaniye'de mutfak seferberliği: kadınların salça ve konserve mesaisi başladı

Osmaniye'de kadınlar kışlık hazırlık telaşına girdi

Yaz mevsiminin sonlarına yaklaşılmasıyla Osmaniye'de kışlık hazırlıklar başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlar, özellikle kadınlar, salçalık biber ve konservelik domates almak için Osmaniye Sebze Hali'ne akın etti. Çuvallar ve kasalar halinde alınan ürünler araçlara yüklenerek evlere taşınıyor; amaç, salça, domates konservesi ve çeşitli kışlık yiyecekleri evde hazırlamak.

Halde satışa sunulan ürünlerin fiyatları alım noktasına göre değişiklik gösteriyor: salçalık biber kilogramı 23-28 lira bandında görülürken, konservelik domates kilogramı 13-15 lira arasında alıcı buluyor.

halde fiyatlar ve esnafın değerlendirmesi:

Osmaniye Sebze Hali'nde esnaf, kışlık telaşının başladığını ve talebin arttığını belirtti. Esnaf Sedat Budak fiyatlar hakkında, "Şu anda kışlık telaşı başladı. Vatandaşlarımız domates ve salçalık biber almaya geliyor. Fiyatlar gayet uygun. Biberin yerinde fiyatı 17-17,5 lira civarında. Buraya yaklaşık 21 liraya maliyeti oluyor, biz de 20-21 lira civarında satıyoruz. Domates de aynı şekilde. Yerinde 11 liraya kadar domates var, burada ise 13, 14 ve 15 liraya kadar satılıyor. Vatandaşlarımızı hale bekliyoruz." diye konuştu.

ev yapımı salçanın önemi ve kadınların söylemleri:

Gülsüm Kırgın alışveriş nedenini, "Domates alacağız, konserve yapacağız. Çocuklar geliyor, yemek yapacağız kuzum. Her zaman bazıları diyor ya, her zaman zahmet kuzum. Allah bundan aşağı düşürmesin. Hazır salça şu kadar at, boyamıyor. Ama kendi yaptığını at boyuyor." sözleriyle anlattı.

Müzeyyen Onuş ise ev yapımı salçanın hem tat hem de renk açısından farkını vurguladı: "Kadınların işi burada da zor. Salçaydı, biberdi, geline hizmet et, kıza hizmet et derken uğraşıyoruz. Düziçi’nden buraya geldim. Bafra biberi almak için geldim. Bafra biberi çok güzel verim veriyor, onun için tercih ediyorum. Allah satanlardan da alanlardan da razı olsun. Ev yapımı salçayla hazır salça arasında çok fark var. Hazır salçanın tadıyla elde yapılan salçanın tadı bir olur mu çocuğum. Ev salçası yemeği güzel eder, düğün yemeklerine ayrı bir lezzet verir. Misafirlerimizi de salçamızın güzel rengi ve tadıyla ağırlıyoruz. Bizim için salçada tat kadar renk de önemli. Evimiz ve rızkımız için yaptığımızdan zahmeti gözümüz görmüyor. Oğlana yapıyoruz, kıza yapıyoruz, arkadaşlarımıza yapıyoruz, burada olmayan yakınlarımıza yapıyoruz. Dışarıdan gelip buradan salçalık biber alıyoruz, salçamızı yapıp şehir dışında yaşayan yakınlarımıza da gönderiyoruz. Böylece memleketimize de bir faydamız oluyor."

Akif Örtlek ise ailece gelenlerden: "Hanım biber ve domates al dedi, biz de hale geldik. En iyilerini seçmeye çalışıyoruz. Bafra biberinin iyi olduğunu söylediler, ondan aldık. Hazır salçayı pek tercih etmiyoruz. Mecbur kalırsak yiyoruz ama imkanımız oldukça salçamızı kendimiz yapıyoruz. Hem kendimiz hem de çocuklarımız için hazırlıyoruz." dedi.

Halde gözlemlenen hareketlilik, üreticiden tüketiciye kısa tedarik zinciri sayesinde kışlık malzemelerin erişilebilir fiyatlarla alınabildiğini gösteriyor. Çok sayıda aile, hem kendi tüketimleri hem de şehir dışında yaşayan yakınları için ev yapımı ürün hazırlamayı tercih ediyor.

MSL

Osmaniyeli kadınların salça ve konserve mesaisi başladı