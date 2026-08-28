Osmaniye’de nadir zebra kırlangıç kuyruklu kelebek görüldü

Geyikdüzü Yaylası'nda beklenmedik karşılaşma:

Osmaniye'nin Geyikdüzü Yaylası'nda doğa yürüyüşü yapan amatör fotoğrafçı Recep Tayyip Öztoprak, nadir görülen zebra kırlangıç kuyruklu kelebeği cep telefonuyla görüntüledi. Türün dikkat çeken siyah-beyaz çizgileri ve uzun kuyruğu, yolu üzerinde rastlayan Öztoprak'ın dikkatini çekti. Fotoğrafçının anlattığına göre bu, aynı türe daha önce de rastladığı ikinci karşılaşmaydı; ancak makinesi yanındayken çekim fırsatını kaçırmıştı.

türün görünümü ve doğal yayılışı:

Zebra kırlangıç kuyruklu kelebek, görsel özellikleriyle kolaylıkla fark ediliyor; siyah-beyaz çizgiler ve kırlangıç kuyruğunu andıran uzun kanat uçları türün ayırt edici öğeleri arasında yer alıyor. Haberde belirtilen kaynağa göre, bu kelebeğin doğal yayılış alanı ağırlıklı olarak Kuzey Amerika'nın doğu kesimleri olarak biliniyor. Bu özellik, türün yerel alanlardaki rastlanma sıklığını nadir kılıyor ve gözlemlerin kayda değer bulunmasına yol açıyor.

fotoğrafçının gözlemleri ve kayıt anı:

Öztoprak, kelebeği ilk gördüğünde fotoğraf makinesine ulaşamadığını, makineye ulaşana kadar kelebeğin uçtuğunu belirtti. Ancak yürüyüş sırasında yol kenarındaki çiçeklerde kelebeği yeniden gördüğünü ve bu kez cep telefonuyla görüntülemeyi başardığını aktardı. Kayıtlarda, kelebeğin kanat ve kuyruk bölümünde belirgin yıpranma ve yaralanma izleri görüldüğünü tespit ettiğini ifade etti.

Doğa fotoğrafçılığı ve Ay fotoğrafçılığına ilgi duyduğunu söyleyen Öztoprak, elektronikle uğraştığını ve fotoğraf makinesinin bataryasını kendisinin yaptığını da sözlerine ekledi. İlk karşılaşmasında kelebeğin sağlıklı olduğunu, ancak son görüntüde kanat ve kuyruk kısımlarında eksilmeler olduğunu vurguladı. Yine de bu nadir türü fotoğraflamış olmanın kendisi için büyük heyecan yarattığını belirtti.

Bu tür gözlemler, nadir türlerin yerel popülasyonlarına dair kayıtların zenginleştirilmesi açısından önem taşıyor. Görüntülenen bireyin kanat ve kuyruk hasarı, koruma durumuyla ilgili değerlendirmelere veri sağlayabilir; ancak haberde verilen bilgiler bu bireye dair gözlemlerle sınırlı kalıyor.

DOĞA FOTOĞRAFÇISI RECEP TAYYİP ÖZTOPRAK