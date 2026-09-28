Osmaniye'de öğretmenin öldüğü okulda eğitim iki gün durduruldu

Olayın ayrıntıları:

Osmaniye'nin Çardak köyünde bulunan Farabi Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleşen silahlı saldırıda, okulda Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olarak görev yapan Mehmet Bilgili ağır yaralandı. Yapılan müdahalelere rağmen Bilgili yaşamını yitirdi. Saldırının faili olarak belirtilen kişinin, öğretmenin yeğeni olduğu ve 41 yaşında olduğu bildirildi.

Soruşturma ve kurum müdahalesi:

Milli Eğitim Bakanlığı olayın ardından inceleme başlattı ve olaya ilişkin olarak 2 müfettiş görevlendirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bir bakan yardımcısı ile iki genel müdürün çalışmaları koordine etmek üzere Osmaniye'ye hareket ettiği belirtildi. Olayla ilgili kapsamlı tahkikat sürüyor.

Okul güvenliği ve destek çalışmaları:

Açıklamada, olay sırasında okulda 2 güvenlik personeli bulunduğu, güvenlik görevlilerinin şüpheliye müdahale ederek onu etkisiz hale getirdiği ve şüphelinin polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı aktarıldı. Öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik psikososyal destek ekipleri görevlendirildi.

Farabi Anadolu Lisesi'nde eğitim öğretime 28-29 Eylül tarihlerinde ara verildi. Yetkililer, soruşturmanın tüm yönleriyle yürütüldüğünü ve sürecin şeffaf biçimde takip edileceğini bildirdi.

OLAY YERİ