Osmaniye'de öğretmenler günü töreni

Osmaniye’de 24 Kasım Öğretmenler Günü, ilk olarak Devlet Bahçeli Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin sunulmasıyla başladı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür ve Sanat Kongre Merkezinde devam etti.

Anma ve mesajlar:

Programda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kutlama mesajı okundu. Konuşan Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Osmaniye genelinde eğitim verisine ilişkin verileri paylaşarak kentte 532 okulta görev yapan 11 bin 120 öğretmen'in, 137 bin 463 öğrenci'ye eğitim verdiğini belirtti. Serdengeçti konuşmasında öğretmenlerin nesillerin yetişmesindeki önemine vurgu yaparak şehit öğretmenler Yasemin Tekin, Şenay Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz'ı rahmetle andı.

Yerel katılım ve anılar:

Belediye Başkanı İbrahim Çenet, öğrencilik yıllarından anekdotlar aktarıp öğretmenlerin hayat içindeki yerini örneklerle anlattı. Çenet konuşmasında yakın zamanda vefat eden emekli öğretmen Mehmet Bilgili ile şehit öğretmenleri de rahmetle andı. İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak ise öğretmenlik mesleğinin fedakârlık ve sorumluluk gerektirdiğini vurgulayarak tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Kapanış ve katılımcılar:

Gün, sinevizyon gösterimi ve öğrenciler tarafından hazırlanan oratoryonun sahnelenmesiyle sona erdi. Törene Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, il protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

VALİ MEHMET FATİH SERDENGEÇTİ