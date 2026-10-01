Osmaniye'de oyun sırasında 4. kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 8037 Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde oyun oynayan 4 yaşındaki M.Y., henüz bilinmeyen bir nedenle 4. kattaki pencereden toprak zemine düştü.

Müdahale ve hastaneye sevk:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ambulansın çocuğu hızlı şekilde hastaneye ulaştırması için polis ekipleri eskort görevi yaptı.

Soruşturma:

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

OSMANİYE’DE 4 YAŞINDAKİ ÇOCUK 4. KATTAKİ PENCEREDEN DÜŞTÜ. AĞIR YARALANAN ÇOCUK, SAĞLIK EKİPLERİNİN İLK MÜDAHALESİNİN ARDINDAN AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI.