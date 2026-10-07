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Osmaniye'de uluslararası başarı gösteren genç sporcular coşkuyla karşılandı

Dünya üçüncüsü Turan Kılınç ile Balkan derecesi alan Ali Aslan Çiftçi ve Kadir Karatekin, Osmaniye'de törenle karşılandı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 12:20

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Osmaniye'de uluslararası başarı gösteren genç sporcular coşkuyla karşılandı

Osmaniye'de uluslararası başarılar kutlandı

Osmaniye'ye dönen dünya üçüncüsü Turan Kılınç, Balkan ikincisi Ali Aslan Çiftçi ve Balkan üçüncüsü Kadir Karatekin, kentte coşkuyla karşılandı. Başarılı sporcular için Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından bir karşılama programı düzenlendi.

karşılama töreninin ayrıntıları:

Program, müdürlük binasında gerçekleştirildi; sporcular çiçekler ve konfetiler eşliğinde karşılandı. Uluslararası müsabakalarda elde edilen derecelerin kent adına gurur kaynağı olduğu belirtildi.

sporcuların mesajı ve gelecek planları:

Genç sporcular kendilerine gösterilen ilgiden dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti. Sporcular, yeni organizasyonlarda Türkiye'yi ve Osmaniye'yi en iyi şekilde temsil edebilmek için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti ve destek için teşekkür etti.

OSMANİYELİ BAŞARILI SPORCULAR MEMLEKETLERİNDE COŞKUYLA KARŞILANDI

OSMANİYELİ BAŞARILI SPORCULAR MEMLEKETLERİNDE COŞKUYLA KARŞILANDI

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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