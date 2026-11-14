Osmaniye'de yakalandılar: evden 1 milyon lira değerinde altın ve döviz çalan iki kadın tutuklandı

Osmaniye'de yakalanan iki kadın, evden 1 milyon lira değerinde altın ve döviz çalmakla tutuklandı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde 9 Kasım'da meydana gelen hırsızlıkta, yüzlerini gizleyen üç kadın şüpheli bir evin yatak odasındaki çekmeceden yaklaşık 1 milyon lira değerinde altın ve döviz alarak kaçtı. Olay, ev sahibi Ahmet Kaya (28)'nın şikâyeti üzerine polise bildirildi.

Olayın gelişimi:

Hırsızlık anı, evin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde üç kadının eve giriş ve çıkışları kaydedildi. Şikâyetin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri soruşturmaya başladı ve delilleri topladı. Mağdurun talebi üzerine altın ve dövizlerin bulunması için çalışma yürütüldü.

Polis soruşturması ve yakalama:

Polis ekipleri, olayla bağlantılı şüphelileri belirlemek için yaklaşık 5 kilometrelik alanda bulunan 85 farklı işyerine ait toplam 450 saatlik güvenlik kamerası kaydını inceledi. Yapılan teknik ve görsel analiz sonucunda, zanlıların kimlikleri deşifre edildi ve isimleri Yeter U. ile Gökçe D. olarak tespit edildi.

Bu tespitlerin ardından ekipler Osmaniye'ye operasyon düzenledi ve bahsi geçen iki kadın şüpheli yakalandı. Emniyetteki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Olayla bağlantılı üçüncü kadın şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Öte yandan, mağdur Ahmet Kaya'nın zararının giderildiği bildirildi.

İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLEN İKİ ŞÜPHELİDE TUTUKLANDI.