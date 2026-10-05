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Ot yangını Eflani Çukurören'de yaklaşık 5 dönüm tarım alanına zarar verdi

Çukurören köyünde çıkan ot yangını itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı; yaklaşık 5 dönüm tarım alanı zarar gördü, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 16:53

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Ot yangını Eflani Çukurören'de yaklaşık 5 dönüm tarım alanına zarar verdi

Ot yangını Eflani Çukurören'de yaklaşık 5 dönüm tarım alanına zarar verdi

Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Çukurören köyünde henüz belirlenemeyen nedenle ot yangını çıktı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yetkililer yangında yaklaşık 5 dönüm tarım alanının zarar gördüğünü bildirdi.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

İhbarı takiben bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve alevleri kontrol altına alarak söndürme çalışmalarını tamamladı. Söndürme çalışmaları sonucunda yangının çevreye yayılmasının önlendiği belirtildi.

Soruşturma devam ediyor:

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililerce çalışma başlatıldı. Hasarın boyutu ve yangının nedeni üzerine yapılacak incelemelerin ardından resmi açıklama yapılacak.

EFLANİ İLÇESİNDE ÇIKAN YANGINDA YAKLAŞIK 5 DÖNÜM TARIM ALANI ZARAR GÖRDÜ.

EFLANİ İLÇESİNDE ÇIKAN YANGINDA YAKLAŞIK 5 DÖNÜM TARIM ALANI ZARAR GÖRDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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