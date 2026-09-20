Dolar 48,7863 +0,05%
Euro 56,0557 +0,09%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.920,29 -0,29%
EUR/USD 1,1488 -0,02%
Brent Petrol 98,27 -1,03%
--°

Otel koridorunda ölü bulunan Rus turistin ölümü savcılık incelemesine takıldı

Antalya'da yaklaşık 10 gündür konaklayan Rus uyruklu Evgenii Karmanov otelin 3. kat koridorunda ölü bulundu; savcılık ve inceleme ekipleri çalışıyor.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 18:35

GÜNCELLEME: 20 Eylül 2026 - 18:36

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Otel koridorunda ölü bulunan Rus turistin ölümü savcılık incelemesine takıldı

Antalya'da otelde ölüm vakası

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi'ndeki bir otelde, yaklaşık 10 gündür konakladığı belirtilen Evgenii Karmanov (38) otelin 3. kat koridorunda hareketsiz halde bulundu.

Olayın tespiti ve ilk müdahale:

Olay, otel personelinin koridorda yerde birini fark etmesi üzerine bildirildi. İhbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri ile polis ve sağlık ekipleri adrese sevk edildi. Yapılan ön kontrollerde Karmanov'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Adli inceleme ve tıbbi durum:

Belediye tabibinin ölümü şüpheli bulması üzerine savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekipleri olay yerinde çalışma yaptı. Yapılan incelemede vücutta herhangi bir kesici ya da ateşli silah yarası tespit edilmedi. İlk değerlendirmelere göre Karmanov'un kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendirildi.

Turistin cansız bedeni, gerekli işlemler için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili adli sürecin ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

ANTALYA’DA RUS UYRUKLU TURİST YAKLAŞIK 10 GÜNDÜR KONAKLADIĞI OTELİN KORİDORUNDA ÖLÜ...

ANTALYA’DA RUS UYRUKLU TURİST YAKLAŞIK 10 GÜNDÜR KONAKLADIĞI OTELİN KORİDORUNDA ÖLÜ BULUNDU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Arnavutköy'de iş yeri sahibini 'suç örgütü mensubuyum' diye tehdit eden iki kişi...
images

Sincan'da akülü aracıyla balon satan genç köprüden düşerek hayatını kaybetti
images

Sincan İstasyon Mahallesi'nde ters yön kazası: motosiklet sürücüsü yaralandı
images

Kayseri'de trafikte tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Arnavutköy'de iş yeri sahibini 'suç örgütü mensubuyum' diye tehdit eden iki kişi yakalandı

Sincan'da akülü aracıyla balon satan genç köprüden düşerek hayatını kaybetti

Sincan İstasyon Mahallesi'nde ters yön kazası: motosiklet sürücüsü yaralandı

Türkevi önünde Erdoğan'ı coşkulu karşılayış

TREND HABERLER

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı