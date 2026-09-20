Otel koridorunda ölü bulunan Rus turistin ölümü savcılık incelemesine takıldı

Antalya'da otelde ölüm vakası

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi'ndeki bir otelde, yaklaşık 10 gündür konakladığı belirtilen Evgenii Karmanov (38) otelin 3. kat koridorunda hareketsiz halde bulundu.

Olayın tespiti ve ilk müdahale:

Olay, otel personelinin koridorda yerde birini fark etmesi üzerine bildirildi. İhbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri ile polis ve sağlık ekipleri adrese sevk edildi. Yapılan ön kontrollerde Karmanov'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Adli inceleme ve tıbbi durum:

Belediye tabibinin ölümü şüpheli bulması üzerine savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekipleri olay yerinde çalışma yaptı. Yapılan incelemede vücutta herhangi bir kesici ya da ateşli silah yarası tespit edilmedi. İlk değerlendirmelere göre Karmanov'un kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendirildi.

Turistin cansız bedeni, gerekli işlemler için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili adli sürecin ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

ANTALYA’DA RUS UYRUKLU TURİST YAKLAŞIK 10 GÜNDÜR KONAKLADIĞI OTELİN KORİDORUNDA ÖLÜ BULUNDU.