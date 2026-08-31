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Otel odasındaki paketler yakayı ele verdi: Kepez'de 2 kişi tutuklandı

Antalya Kepez’de jandarma ekipleri bir otel odasında yaptıkları operasyonda 1 kilo 50 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirdi, 2 şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 14:30

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Otel odasındaki paketler yakayı ele verdi: Kepez'de 2 kişi tutuklandı

Operasyon ayrıntıları:

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Kepez ilçesindeki bir otel odasına operasyon düzenledi. Yapılan aramada 1 kilo 50 gram metamfetamin ile bir hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltı ve tutuklama:

Olayda otelde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı; jandarmadaki işlemlerin ardından 2 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

ANTALYA’NIN KEPEZ İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNİN BİR OTEL ODASINA DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA 1 KİLO...

ANTALYA’NIN KEPEZ İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNİN BİR OTEL ODASINA DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA 1 KİLO 50 GRAM METAMFETAMİN İLE HASSAS TERAZİ ELE GEÇİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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