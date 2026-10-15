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Otelde su baskını sırasında piyanist melodiyi sürdürdü

Antalya'da dün şiddetli yağış nedeniyle suyla dolan 5 yıldızlı otelde, piyanist Titanic ve Game of Thrones parçalarını çalıp misafirlere moral verdi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 16:48

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Otelde su baskını sırasında piyanist melodiyi sürdürdü

Piyanist olay anında sakin kaldı:

Antalya'da dün akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış, kentteki bir 5 yıldızlı otelin bir bölümünü suyla doldurdu. Suyun hızla yükseldiğini fark eden çalışanlar tahliye ve temizlik için yoğun çaba gösterdi.

Olayın yaşandığı sırada lobide piyano çalan bir çalışan, çevredeki telaşa rağmen performansını kesmedi. Misafirlerin isteği üzerine piyanist, Titanic filminden parçalar ve Game of Thrones dizisinin müziğini çalarak ortamı sakinleştirdi ve misafirlere moral verdi.

Tepkiler ve görüntülerin etkisi:

Piyano performansı kısa sürede misafirlerin ilgisini çekti; kayıt altına alınan görüntüler sosyal medyada paylaşıldı ve birçok izleyici görüntüleri Titanic filmindeki sahneleri anımsattığını belirtti. Otel içindeki gerginlik, müzik sayesinde bir süreliğine dağıldı.

Tahliye çalışmaları ve son durum:

Yağışın ardından otel personeli, biriken suları tahliye edip alanları temizlemek için çalıştı. Yetkililerden alınan bilgiye göre, su tahliye edildikten sonra ekipler görevlerine geri döndü ve otelde normal hizmet akışı sağlanmaya başlandı.

Olayda yaralanma veya ciddi hasar bildirilmedi, ancak görüntüler hem çalışanların müdahalesinin hem de piyanistin soğukkanlı tavrının öne çıktığını gösterdi.

ANTALYA&#039;DA DÜN MEYDANA GELEN KUVVETLİ YAĞIŞ NEDENİYLE 5 YILDIZLI OTELİN BİR BÖLÜMÜNÜ SU BASTI....

ANTALYA'DA DÜN MEYDANA GELEN KUVVETLİ YAĞIŞ NEDENİYLE 5 YILDIZLI OTELİN BİR BÖLÜMÜNÜ SU BASTI. OTEL ÇALIŞANLARI SUYU TAHLİYE ETMEK VE TEMİZLEMEK İÇİN YOĞUN ÇABA HARCARKEN, OTELDE PİYANO ÇALAN BİR ÇALIŞAN İSE MÜZİĞE ARA VERMEDEN TİTANİC FİLMİNDEN PARÇALAR İLE MİSAFİRLERE PİYANO RESİTALİ SUNDU. GÖRÜNTÜLER TİTANİC FİLMİNİ AKILLARA GETİRDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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