Otizm merkezinin açılışında Şanlıurfa çocuklarından türkü ve ritim ziyafeti

Şanlıurfa'da otizm merkezinin açılışı ve müzik gösterisi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Eyyübiye ilçesine bağlı Direkli Mahallesi'nde otizmli bireyler için yeni bir merkez yapıldı. Açılışa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar da katıldı.

Sahnedeki performans:

Merkezin açılış töreninde sahne alan otizmli çocuklar, yerel kıyafetler giyerek Şanlıurfa'ya özgü türküleri seslendirdi. Çaldıkları müzik aletleriyle ve uyumlu performanslarıyla katılımcılara adeta müzik ziyafeti sundular.

Çocukların duyguları:

Açılıştan dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden çocuklar, sahneye çıkıp müzik aleti çalmanın kendilerine ayrı bir gurur verdiğini belirtti. Gösteri, hem davetliler tarafından ilgiyle izlendi hem de çocukların performansı beğeni topladı.

YEREL KIYAFETLER GİYEREK ŞANLIURFA'YA ÖZGÜ TÜRKÜLERİ SESLENDİREN OTİZMLİ ÇOCUKLAR, ÇALDIKLARI MÜZİK ALETLERİ İLE DE GÖNÜLLERİ FETHETTİ.