Dolar 49,3409 -0,04%
Euro 55,1843 +0,24%
Bist 12.150,67 -0,94%
Altın Gram 6.650,91 +0,05%
EUR/USD 1,1178 +0,16%
Brent Petrol 105,41 -1,16%
--°

Otluk alanda başlayan yangın Hisarcık'ta ormana sıçradı, 6 dekar zarar gördü

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde otluk alanda başlayan ve ormana yayılan yangın ekiplerin yaklaşık 3 saat müdahalesiyle söndürülürken 6 dekar alan zarar gördü.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 17:27

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Otluk alanda başlayan yangın Hisarcık'ta ormana sıçradı, 6 dekar zarar gördü

Olayın gelişimi:

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, ilçeye bağlı Kızıçukur köyü Hacı Ahmetler mevkiinde saat 12.00 sıralarında otluk alanda yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede ormana sıçraması üzerine çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye müdahale ekipleri yönlendirildi.

Müdahale ve koordinasyon:

Hisarcık ve Emet Belediyesi itfaiye ekipleri ile Simav Orman İşletme Müdürlüğü ve Hisarcık Orman İşletme Şefliği ekipleri, bölgeye sevk edilen arazözlerle yangına müdahale etti. Ekiplerin koordineli çalışması sayesinde yangın yaklaşık 3 saat içinde kontrol altına alınarak söndürüldü ve ardından soğutma çalışmaları yapıldı.

Hasar tespiti ve soruşturma:

İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 6 dekar alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin tespitine yönelik olarak ilgili birimler tarafından inceleme başlatıldı.

HİSARCIK’TA ORMANA SIÇRAYAN YANGINDA 6 DEKAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

HİSARCIK’TA ORMANA SIÇRAYAN YANGINDA 6 DEKAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

kayseri'de direğe çarpan otomobil takla attı: iki kişi ağır yaralandı
images

Şanlıurfa’da operasyonda çıkan çatışmada firari şüpheli kendi silahıyla hayatını...
images

Domaniç'te Fındıcak köyünde gece yangını: samanlıklar küle döndü, hayvanlar kurt...
images

Organize sahte hesap ağı çökertildi: Karabük merkezli soruşturmada 26 tutuklama

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yüksekova'da sisle mücadele: görüş yer yer 10 metreye düştü

kayseri'de direğe çarpan otomobil takla attı: iki kişi ağır yaralandı

Şanlıurfa’da operasyonda çıkan çatışmada firari şüpheli kendi silahıyla hayatını kaybetti

Galatasaray voleybol takımı kupayla sezona güçlü başladı, bunlar daha başlangıç

TREND HABERLER

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Düzce'de üniversite ve müftülükten din eğitimi ile mesleki gelişim protokolü

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası