Otobüs kontrolünde 128 sentetik ecza hapı ele geçirildi, zanlı tutuklandı

Olayın gelişimi:

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucu, bir yolcu otobüsüyle uyuşturucu hap taşınacağı bilgisi alındı. Alınan bilgi doğrultusunda Sivrihisar ilçesinde otobüs durduruldu ve yolcular üzerinde kontrol gerçekleştirildi.

Arama ve ele geçirme:

Yapılan aramada, bir şahsın üzerinde 128 adet sentetik ecza hapı bulundu. Ele geçirilen haplar plakalandı ve delil olarak muhafaza altına alındı. Olay yerinde yapılan tespitler ve kayıtlar jandarma ekipleri tarafından tutuldu.

Soruşturma ve hukuki süreç:

Şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan soruşturma başlatıldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından şahıs adliyeye sevk edildi ve mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma jandarma birimlerince sürdürülüyor.

ESKİŞEHİR’DE ALINAN İSTİHBARAT SONRASI JANDARMANIN DURDUĞU YOLCU OTOBÜSÜNDE BULUNAN BİR ŞAHISTAN, 128 ADET SENTETİK ECZA HAPI ELE GEÇİRİLDİ. ŞAHIS İŞLEMLERİ AKABİNDE SEVK EDİLDİĞİ MAHKEMECE TUTUKLANDI