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Otobüs şoförünün örnek davranışı: para dolu çanta sahibine ulaştı

Kastamonu'da otobüs şoförü Rahmi Kılıç, içinde yüklü miktarda para bulunan unutulmuş el çantasını kooperatif aracılığıyla sahibine teslim etti.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 17:20

GÜNCELLEME: 18 Eylül 2026 - 17:34

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Otobüs şoförünün örnek davranışı: para dolu çanta sahibine ulaştı

Olayın özeti:

Kastamonu merkezden Kuzeykent Mahallesi'ne sefer yapan özel halk otobüsünde unutulan el çantası, bulunan vatandaş tarafından şoför Rahmi Kılıç'a teslim edildi. Kılıç, çantayı güvenlik kamerası önünde açarak içinde yüklü miktarda para olduğunu gördü ve zaman kaybetmeden konuyu kooperatife iletti.

çantanın bulunması ve teslim süreci:

Bulunan çanta, önce otobüs şoförü tarafından Kastamonu Minibüsçüler Kooperatifi ve Özel Halk Otobüsü İşletmesi yetkililerine teslim edildi. Kooperatif görevlileri, çantanın sahibine ulaşarak çanta ve içindeki paranın iadesini sağladı. Olayda aracın plaka numarası 37 D 0075 olarak kayıtlara geçti.

Şoför Kılıç, çantayı teslim alırken işlemin kayda geçmesi için kameranın önünde açtığını, ardından yönetimle iletişime geçip sahibine ulaştıklarını belirtti. Kılıç, otobüslerdeki kameraların varlığına dikkat çekerek kayıp eşya ulaştığında iade sorumluluğunun bulunduğunu vurguladı.

kooperatiften tebrik ve uygulamalar:

Mehmet Tiryakioğlu, Kastamonu Minibüsçüler Kooperatifi ve Özel Halk Otobüsü İşletmesi Başkanı, şoför Rahmi Kılıç'ı duyarlı davranışından dolayı tebrik etti. Tiryakioğlu, 40 yıllık esnaf teşkilatı olduklarını ve 130 otobüsün de içinde bulunduğu filoda unutulan eşya, para veya telefon gibi eşyaların kooperatif aracılığıyla sahiplerine teslim edildiğini söyledi.

Tiryakioğlu'nun açıklamasında, bu tür örnek davranışların hem esnaf hem de kent halkı nezdinde önem taşıdığına dikkat çekildi; Kılıç ve benzeri çalışanlara teşekkür edildi. Olay, kaybolan eşyaların doğru kanallarla yönetilmesi ve ulaşılabilir koordine sayesinde hızlıca çözülebileceğinin somut bir örneği oldu.

Sonuç olarak, çantanın bulunmasından teslimine kadar geçen sürecin şeffaflığı ve kooperatifin işleyişi sayesinde mağduriyet yaşanmadı; yetkililer, halkın da benzer durumlarda duyarlı davranmasını ve unutulan eşya görüldüğünde ilgili birimlere bildirimde bulunmasını istedi.

RAHMİ KILIÇ, OTOBÜSTE BULDUĞU PARA DOLU ÇANTAYI SAHİBİNE ULAŞTIRDI.

RAHMİ KILIÇ, OTOBÜSTE BULDUĞU PARA DOLU ÇANTAYI SAHİBİNE ULAŞTIRDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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