otobüs şoförünün soğukkanlı müdahalesi 75 yaşındaki yolcunun hayatını kurtardı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsünde meydana gelen olayda, kalbi duran bir yolcuya ilk müdahaleyi yapan şoförün çabası sayesinde kişi hastaneye ulaştırılarak hayata tutundu. Olayda müdahale edenler İbrahim Halil Boycu ve Mehmet Akdemir olarak kayda geçti.

Müdahale ve ilk yardım süreci:

Olay, sürücünün görev yaptığı 24 hattı güzergâhında yaşandı. Otobüse binen 75 yaşındaki Mehmet Akdemir bir süre sonra fenalaştı. Diğer yolcuların ikazı üzerine şoför İbrahim Halil Boycu aracı yol kenarına çekti; vatandaşların yardımıyla Akdemir otobüsteki boş alana getirildi ve kalbinin durduğu belirlendi.

Boycu, daha önce aldığı ilkyardım eğitimi doğrultusunda vakit kaybetmeden müdahale etti. Yolcuya kalp masajı uygularken durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesi yapılan yolcuyu teslim alıp hastaneye kaldırdı.

Görüntüler ve tarafların açıklamaları:

Şoförün soğukkanlı müdahalesi ve kalp masajı uyguladığı anlar otobüsün araç içi güvenlik kamerası kayıtlarına saniye saniye yansıdı.

İbrahim Halil Boycu olayı şöyle anlattı: "Her günkü gibi seferime çıkmıştım. 24 hattında çalışıyorum. Amca arka tarafta otuyordu, rahatsızlandı. Kameradan gördüm, yolcular da seslendi. Arabayı müsait bir yere çektim. Hızlı bir şekilde amcanın yanına ilerledim. Aldığımız ilkyardım eğitimleri sayesinde yaptığım kontrolde amcanın kalbinin durduğunu anladım. Hemen amcaya kalp masajı yaptım. Daha sonra ambulans çağırdık, amcayı hastaneye kaldırdılar. Amca ortalama bir hafta 10 gün sonra beni buldu. Teşekkür etti. Doktor ilk müdahaleyi yapan kişinin hayatını kurtardığını ona anlatmış, o da gelip teşekkür etti. Bir insanın kurtulmasına vesile olduk. Çok mutlu oldum."

Mehmet Akdemir yaşadıklarını şu sözlerle aktardı: "Otobüsün içinde kalp krizi geçirdim. Sonra şoför ile yolcular fark etti. Şoför bana kalp masajı yapmış. Ardından da hastaneye kaldırdılar. Allah kendisinden razı olsun. Şimdi çok iyiyim."

Olay, temel ilk yardım eğitiminin ve soğukkanlı müdahalenin hayat kurtarıcı olduğunu bir kez daha gösterdi.

MEHMET AKDEMİR