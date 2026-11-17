Otobüs şoförünün yangın tüpüyle müdahalesi muhtemel faciayı önledi

Samsun'un İlkadım ilçesinde seyir halindeki bir otomobilden yükselen alevleri fark eden belediye otobüsü şoförü, hızlı müdahalesiyle olası bir facianın önüne geçti.

Müdahale anı ve söndürme:

Olay, Samsun-Ankara yolu Derecik Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Yoldan geçen Samsun Büyükşehir Belediyesi otobüsünün şoförü, alevleri görünce aracını durdurdu, yangın tüpünü alarak otomobilin yardımına koştu.

Şoförün kısa sürede gerçekleştirdiği yangın tüpüyle müdahale, alevlerin büyümesini engelledi ve yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hasar ve can kaybı yok:

Olayda yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Şoförün hızlı ve soğukkanlı davranışı, yangının çevreye ve diğer araçlara sıçramasını engelleyerek daha büyük zararların önlenmesini sağladı.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALAN OTOMOBİLE, YOLDAN GEÇEN SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOBÜSÜNÜN ŞOFÖRÜ YANGIN TÜPÜYLE MÜDAHALE EDEREK SÖNDÜRDÜ.