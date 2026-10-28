Otobüs yolculuğunda midesinden çıkan paketlerle yakalandı

Olayın özeti:

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 'Sokaklar Güvende' operasyonları kapsamında, şehirler arası yolcu otobüsünde uyuşturucu sevkiyatı yaptığı değerlendirilen İran uyruklu S.A. (45) yakalandı. Ekipler şüphelinin İstanbul'dan Ankara'ya giden otobüste bulunan paketleri yutmak suretiyle sevk edeceğini belirleyerek takip başlattı.

arama ve tıbbi müdahale:

21 Ekim'de otobüsün durdurulmasıyla gözaltına alınan S.A., emniyet işlemlerinin ardından hastaneye sevk edilerek iç beden muayenesinden geçirildi. Yapılan tıbbi müdahalede şahsın midesinden ve sindirim sisteminden 57 parça uyuşturucu madde çıkarıldı.

deliller ve adli süreç:

Şüphelinin valizinde yapılan aramada ise 10 parça daha ele geçirildi. Toplamda 67 parça halinde ve net ağırlığı 459 gram olan metamfetamin maddesi bulundu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.A., sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Operasyon, narkotik suçlarla mücadele kapsamında sevkiyatın önlenmesine yönelik koordineli çalışma örneği olarak kayda geçti. Yutmak suretiyle paket taşımanın hem adli hem de sağlık açısından ciddi riskler taşıdığı olayda, hızlı tıbbi müdahale ve kolluk çalışması delillere ulaşılmasını sağladı.

SAKARYA'DA "SOKAKLAR GÜVENDE" OPERASYONLARI KAPSAMINDA, YUTMAK SURETİYLE ŞEHİRLER ARASI YOLCU OTOBÜSÜYLE UYUŞTURUCU SEVKİYATI YAPMAYA ÇALIŞAN İRAN UYRUKLU ŞÜPHELİ YAKALANDI