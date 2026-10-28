Otobüste 29 ekim sürprizi: bando, bayraklar ve duygusal anlar

otobüste bayram coşkusu

Düzce Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümünde toplu taşımada bir sürprize imza attı. Ulaşım A.Ş.'ye ait 81 numaralı Üniversite-Hastane hattı üzerinde gerçekleştirilen uygulama, yolculukta olan vatandaşlara beklenmedik ve duygusal anlar yaşattı.

montlarla kamufle olmuş bando ve süslemeler:

Otobüs, iç ve dışarıdan Türk bayrakları ile donatıldı. Düzce Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü bando takımı, orta alandaki koltuklara oturarak montlarla kendilerini kamufle etti. Yolcular sıradan bir yolculuk beklerken, bando üyelerinin montlarını bir anda çıkarıp Cumhuriyet marşlarını çalmaya başlamasıyla araçta anında bir bayram atmosferi oluştu.

Belediye ekipleri marşların eşliğinde yolculara bayrak dağıttı; otobüs adeta kırmızı beyaza büründü. Çalınan marşlar sırasında bazı yolcular duygusal anlar yaşarken, bazıları cep telefonlarıyla o anları kaydetti. Bazı yolcular marşların etkisiyle inecekleri durağı kaçırdıklarını söyledi.

yolcuların tepkisi ve milli bilincin önemi:

Sürpriz karşısında şaşkınlık ve memnuniyet duyan vatandaşlar, uygulamanın kendilerini derinden etkilediğini belirtti. Birçok yolcu otobüste ilk kez böyle bir etkinliğe tanık olduklarını ve bunun unutulmaz bir deneyim olduğunu ifade etti. Katılımcılar, milli bilincin günlük yaşam içinde canlı tutulmasının önemine vurgu yaparak benzer etkinliklerin devam etmesini diledi.

Yolculardan bazıları, organizasyon için belediyeye teşekkür ederek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ruhunun bu şekilde hissedilmesinin anlamlı olduğunu söyledi. Etkinlikte yer alanlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnet duygularını dile getirdi.

Etkinlik, Düzce'de bayram kutlamalarının sınırlarının toplu taşıma gibi beklenmedik mekanlara taşınabileceğini gösterirken, vatandaşların günlük hayat içinde de özel günleri birlikte ve coşkuyla kutlayabileceğine dair olumlu bir örnek sundu.

Son olarak, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü de Cumhuriyet’in 103. yıl dönümünü kutladı.

DÜZCE BELEDİYESİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ SÜRPRİZLE, YOLCULARA UNUTULMAZ ANLAR YAŞATTI. TÜRK BAYRAKLARIYLA SÜSLENEN 81 NUMARALI OTOBÜSTE, MONTLARLA KENDİLERİNİ KAMUFLE EDEN BANDO TAKIMI, BİR ANDA CUMHURİYET MARŞLARI ÇALMAYA BAŞLADI.