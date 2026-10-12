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Otobüste hareket halindeyken şoför değişimi tepkileri artırdı

Van'dan Bursa'ya giden Erciş İtimat otobüsünde, Polatlı-Eskişehir arasında seyir halindeyken şoför değişimi yolcuları ürküttü.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 11:59

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Otobüste hareket halindeyken şoför değişimi tepkileri artırdı

Otobüste tehlikeli şoför değişimi

Van’dan Bursa’ya giden Erciş İtimat firmasına ait yolcu otobüsünde, Polatlı-Eskişehir arasında seyir halindeyken şoförün koltuktan kalkıp yerini diğer şoföre bırakması, otobüsteki yolcuların büyük korku yaşamasına neden oldu.

O anlar:

Olay, otobüste seyahat eden bir yolcunun cep telefonuyla kayıt altına almasıyla ortaya çıktı. Görüntülerde, sürücünün aracı sağa çekme gereği duymadan koltuğundan kalktığı ve diğer şoförün sürüşü devraldığı görülüyor. Anonsun veya durma işaretinin olmadığı bu değişim, yolcular arasında paniğe yol açtı.

Polis müdahalesi ve tepki:

Kaydı yapan yolcunun ihbarı üzerine emniyet birimlerine bilgi verildiği ve polis ekiplerinin Bursa sınırlarında otobüsü durdurduğu bildirildi. Olay, aynı gün içinde yaşanan ve dün Manisa'da tur otobüsüyle tırın çarpışması sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği ağır kazanın hemen ardından gerçekleşmesi nedeniyle sosyal medyada ve kamuoyunda yoğun tepki topladı.

Güvenlik endişeleri ve yolcu şikayetleri ışığında konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı, yetkililerin benzer uygulamaların tehlike doğurabileceğine dikkat çektiği ifade edildi. Yolcuların güvenliği ve sürüş esnasında alınması gereken önlemler, olayın ardından tartışma konusu oldu.

Seyir halindeki Van otobüsünde tehlikeli hareket

Seyir halindeki Van otobüsünde tehlikeli hareket

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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