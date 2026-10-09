Dolar 49,3377 +0,11%
Euro 55,2389 -0,05%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.692,83 +1,50%
EUR/USD 1,1199 -0,15%
Brent Petrol 104,42 +0,13%
--°

Otobüste oyuncak sanılan köpeği sahiplendi: Karamel artık onunla

Kundu-Otogar hattında koltukta oyuncak sandığı Toy Poodle'ı bulan otobüs şoförü Necati Gürlevik, çipsiz köpeği veterinere götürüp 'Karamel' adını verdi.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 11:06

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Otobüste oyuncak sanılan köpeği sahiplendi: Karamel artık onunla

Olay anı:

Antalya'da Kundu-Otogar hattında seferini tamamlayan halk otobüsü şoförü Necati Gürlevik, aracın içinde yolcuların unutmuş olabileceği eşya kontrolünü yaparken koltukta gördüğü şeyi ilk anda oyuncak sandı. Yakından baktığında bunun canlı bir köpek, Toy Poodle (Kaniş) cinsi olduğunu fark eden Gürlevik, şaşkınlığını cep telefonuyla kaydetti.

Gürlevik, görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşırken hem durumu esprili bir dille anlattı hem de köpeği unutan yolcuya seslendi: "Gelme vermem". O anları kaydeden sürücünün paylaşımı kısa sürede dikkat çekti.

Rutin unutulan eşyalar ve şaşırtan olay:

Şehir içi toplu taşımada yolcular sıklıkla kulaklık, oyuncak, çanta, cüzdan, kredi ve kimlik kartı, gözlük, cep telefonu, para, valiz, şemsiye veya giysi gibi eşyalarını unutabiliyor. Ancak bu kez koltukta karşılaştığı nesnenin bir evcil hayvan olması şoförü hayrete düşürdü. Gürlevik, "İlk gördüğümde oyuncak sandım, kımıldamıyordu" diyerek o anın şaşkınlığını aktardı.

Veteriner kontrolü ve sahiplendirme:

Görüntüleri paylaşan ve köpeği alan Gürlevik, hayvanı veterinere götürerek çip araştırması yaptırdı. Yapılan kontrolde köpeğin çipinin olmadığı tespit edildi. Bu nedenle Gürlevik, köpeğe Karamel adını verdi, aşılarını yaptırdı ve çipini taktırdı. Gürlevik, köpeğin sahibiyle iletişime geçilememesi üzerine sahiplendiğini belirtti: "Ben de sahiplendim, veterinere götürdüm. Herhangi bir çip olmadığı için çipini dağıttırdım. Aşılarını sağlık kontrollerini gözden geçirttim. İsmini şu an Karamel olarak düşündüm."

Gürlevik, otobüste unutulan eşyalara ilişkin kayıtların kamera sistemiyle tutulduğunu vurgulayarak, yolcuların değerli eşyalarının genellikle teslim edildiğini söyledi. Ancak bu örnekte köpeğin unutulmuş olmasının farklı yorumları olabileceğini belirtti; otogarda inen yolcuların aceleyle ayrıldığını, sahibinin muhtemelen orada indiğini düşündüğünü aktardı.

Videoyu paylaştıktan sonra sahibinin kendileriyle iletişime geçmediğini söyleyen Gürlevik, olaya dair son sözünü "Bundan sonra biz beraber yaşayacağız. Artık biz Karamel ile beraber yaşayacağız, kızımızla" şeklinde ifade etti.

NECATİ GÜRLEVİK

NECATİ GÜRLEVİK

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Oymaağaç'ta kenevir tarlası ve yüklü miktarda esrar ele geçirildi, 3 tutuklama
images

Eskil'de kaldırıma savrulan genç sürücü ağır yaralandı
images

Moskova'da hava trafiği sekteye uğradı: dört havalimanında seferler yaklaşık yed...
images

Edremit'te iki servis minibüsü çarpıştı, tekstil çalışanları hastaneye kaldırıld...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

NATO paylaşımında TCG Gediz fırkateyninin görüntüleri öne çıktı

Eskil'de kaldırıma savrulan genç sürücü ağır yaralandı

Oymaağaç'ta kenevir tarlası ve yüklü miktarda esrar ele geçirildi, 3 tutuklama

tasfiye edilen yatırım fonlarına yönelik kanun teklifi yatırımcıya güvence sağlıyor

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Başkentte yeniden sahne aldı: Şebnem Ferah 6 yıl sonra Ankara'da